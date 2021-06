Catcalls of Nimma maakt straatintimidatie zichtbaar

Catcalls of Nimma in actie in Kronenburger park Foto: RN7

“Ja, echt vaak,” zegt Judith Holzmann, op de vraag of ze zelf ook te maken heeft met straatintimidatie. Het gaat dan om nafluiten, naroepen of seksuele grappen maken. Holzmann (23) is samen met Roos van den Oever (22) drijvende kracht achter Catcalls of Nimma. Ze willen het taboe rondom straatintimidatie ermee doorbreken.

Tekst gaat verder onder de video.

Terugkrijten

Het initiatief komt voort uit de internationale beweging Chalk Back, die erop gericht is gender-gemotiveerde intimidatie te stoppen, onder meer door letterlijk ‘terug te krijten’.

De teksten die tot nu toe op Nijmeegse straten verschenen liegen er niet om. Het gaat van “Gelukkig hielp een meisje met een kort rokje me”, via “Koop maar een afwasborstel, dan kan je met mij naar huis”, tot “Mag ik je volpompen?” Holzmann en Van den Oever krijgen de teksten van slachtoffers, en posten die vervolgens anoniem.

Er klaar mee

Holzmann probeerde de opmerkingen lang te negeren: “Doorlopen, doorgaan met m’n leven. Maar je slaat het toch op, en als je de volgende keer op dezelfde plaats bent, ben je toch wat banger.” Daar was ze op een gegeven moment klaar mee. “Dat ik me ging aanpassen vanwege het gedrag van andere mensen.”

Dit soort gedrag hakt er behoorlijk in, vindt ook Van den Oever. “Je hebt een fijne dag, het is lekker weer, je loopt lekker in het park, en dan overkomt je zoiets. Dan heb je echt een shit-dag.”

Straatintimidatie komt meer voor dan je denkt, volgens de vrouwen achter de Catcalls of Nimma. “Als je het er met anderen over hebt, kom je erachter dat je niet de enige bent die het meemaakt. Terwijl anderen het niet zien,” vertelt Van den Oever.

Dit beeld wordt bevestigd als onze verslaggever de eerste voorbijgangers aanspreken met de vraag: maken jullie dit wel eens mee? De eerste reactie is duidelijk: “Best wel vaak zelfs.”

Gesprek aangaan

Doel van Catcalls of Nimma is vooral om het gesprek over straatintimidatie aan te gaan. De reacties zijn vooral positief. “Goh, nu zet je me wel aan het denken,” horen Holzmann en Van den Oever regelmatig. En daar is het hen om te doen.

Tijdens het krijten van een intimiderende opmerking in het Kronenburgerpark, waar RN7 bij was, was er wel een voorbijganger die het ‘belachelijk’ vond. De reactie van de Catcalls of Nimma op Instagram was duidelijk: “wij vinden dat het maken van dit soort opmerkingen belachelijk is.”