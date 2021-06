Verbod op designerdrugs komt niet snel genoeg, vinden deze burgemeesters

Designerdrugs zijn legale drugs. De drugs lijken op een illegale drug, maar er is een bestanddeel gewijzigd, waardoor het niet langer de drug is die op de Opiumlijst staat, en er dus niet gehandhaafd kan worden op het maken, verkopen en gebruiken van de drug. De burgemeesters pleiten al langer voor zo'n verbod op designerdrugs. In Gelderland zien zij de afgelopen jaren onder meer een sterke toename van het gebruik van 3-MMC.

Hoewel demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis recent bekendmaakte dat 3-MMC vanaf dit najaar verboden wordt, zijn de burgemeesters nog niet tevreden. "We hebben vorige keer ook gezien dat 4-MMC verboden werd, maar dat binnen de kortste keren 3-MMC op de markt kwam", zei Haseloop eerder al. "Ik ben bang dat we na dit verbod snel 2-MMC krijgen, of 8-MMC ofzo."

Zij pleit daarom al langer voor een algemeen verbod op de werkende bestanddelen van drugs.

Verbod werd al beloofd

Na vragen van Omroep Gelderland beloofde Blokhuis begin 2021 met een voorstel voor een verbod te komen. In april stuurde de staatssecretaris met minister Ferd Grapperhaus echter een brief naar de Tweede Kamer, waarin ze de wet uitstelden tot er een nieuw kabinet gevormd is. Dat leidde tot grote boosheid bij de Gelderse burgemeesters.

In de brief sporen de 27 burgemeesters leden van de Tweede Kamer aan om alsnog snel zo'n verbod op lachgas en designerdrugs te realiseren. Het is de bedoeling dat in elk geval Kees van der Staaij (SGP), Mirjam Bikker (ChristenUnie), Anne Kuik (CDA) en Ingrid Michon-Derkzen (VVD) de brief in ontvangst nemen. Bikker stelde eerder al Kamervragen over het uitstel van de wet, en diende samen met Kuik een motie in waarin ze de minister oproepen de wet alsnog voor het zomerreces in stemming te brengen. Over die motie zal later gestemd worden.

De brief is ondertekend door burgemeesters uit Gelderland, maar ook door onder meer burgemeesters van Zwolle, Deventer en Kampen. Woensdagmiddag staat het verbod op lachgas en designerdrugs op de agenda van de Tweede Kamer.

