Is dit de vervanger van de griepprik? Nog volop vragen over coronavaccinatie

Nu de dertigers aan de beurt zijn om gevaccineerd te worden, begint het aardig op te schieten. Het RIVM meldde deze week dat het effect van de vaccinaties duidelijk is te merken. Er zijn minder ziekenhuisopnames en het aantal positieve tests daalt ook. Toch leven er nog veel vragen bij Gelderlanders. Over de vaccinatie zelf, over de bijverschijnselen en over hoe het nu verder gaat.

Omroep Gelderland deed een inventarisatie en probeert zo veel mogelijk vragen te beantwoorden in een Q&A. Woensdagavond om 19.00 uur zal presentator Annemieke Schakelaar in een live vraaggesprek alles wat kijkers en luisteraars willen weten voorleggen aan GGD Gelderland-Midden.

GGD-arts Samiena Alidjan en teamleider vaccinatie Jaya Boland schuiven woensdagavond aan om in alle rust antwoord te geven. Omroep Gelderland heeft al een hoop vragen binnen gekregen via Facebook en de website. Die zijn onder te verdelen in een aantal categorieën: vragen over het vaccinatiemiddel, over het vaccinatiebewijs dat mensen na de prik krijgen en over vaccineren tegen corona in de toekomst.

Het middel

Een groot deel van de vragen gaat over het vaccinatiemiddel. "Voor mij is AstraZeneca niet wenselijk om medische redenen", zegt Jeanette. "Ik wil dolgraag met een ander vaccin gevaccineerd worden. Wanneer is dit mogelijk?", vraagt ze zich af.

Hans vraagt: "Als je nu AstraZeneca hebt gekregen, mag je dan volgend jaar voor Pfizer of Janssen kiezen?" En Amelia deelt haar zorgen: "Ik ben bang voor de prik. Hoe weet ik zeker dat er geen chip wordt ingespoten?"

Vaccinatiebewijs

Nu de zomervakantie in zicht komt, willen Gelderlanders ook zeker weten dat ze het juiste vaccinatiebewijs hebben. "Als je bent gevaccineerd en je wilt per auto naar Spanje, heb je dan tóch nog de gezondheidstest nodig voor de grenzen en controles?", wil Louise graag weten.

Nico heeft een andere vraag die hij graag beantwoord ziet: "Hoe kan ik in de horeca en in de sportkantine aantonen dat ik gevaccineerd ben?", vraagt hij.

De toekomst

Onder de vragenstellers zijn mensen die een stapje verder denken en al bezig zijn met volgend jaar. "En dan volgend jaar weer de gewone griepprik? Of blijft het nu corona?", zo vraagt Marian zich af. Joost is benieuwd naar de frequentie van de vaccinatie. "Is het zo dat we ieder jaar twee keer moeten? Want dat wil eigenlijk zeggen dat, tegen de tijd dat ze klaar zijn met alle vaccinaties, het hele circus weer opnieuw begint", stelt hij.

Jouw vragen

Stel deze woensdag al jouw vragen over het vaccineren tegen het coronavirus tijdens het Vragenhalfuurtje van Nu, op de prikpost met de GGD. Kijk live mee op onze website, in onze app of op onze Facebookpagina.

Je kunt van tevoren hier alvast jouw vraag indienen. Dan stelt presentator Annemieke Schakelaar jouw vraag woensdagavond aan de GGD.