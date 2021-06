WOONWEEK | Woningtekort in Nederland, wat zou volgens jou de oplossing zijn?

Je woont nog altijd bij je ouders, omdat het maar niet lukt een eigen plekje te vinden. Je zoekt met je partner een fijn huis, maar vindt dat maar niet. En waar is die kleinere woning die beter past bij je huidige leven? De woningmarkt is overspannen en een huis vinden is een lastige opdracht. Maar hoe kan het beter?

Onderzoeksbureau ABF Research houdt in opdracht van de overheid al jarenlang bij hoeveel woningen er nodig zijn in Nederland. In februari van dit jaar gaf het bureau aan dat er 300.000 woningen te weinig zijn. Het probleem speelt ook in onze provincie. Daarom leggen we onze bezoekers, luisteraars en kijkers in de Woonweek verschillende vragen voor.

We beginnen met de woningkrapte. Er zijn diverse oplossingen denkbaar voor het tekort aan woningen. Hoe kan dit volgens jou het beste verholpen worden?

Van maandag 7 juni tot en met vrijdag 11 juni is het de Week van het Wonen bij Omroep Gelderland. Online, op televisie, op radio en via de social media-kanalen besteden we extra aandacht aan wonen in Gelderland, een huis vinden in onze provincie, de krapte op de woningmarkt en voorbeelden van opvallende woonvormen.

