Jongeren boeken weer vakantie: 'Griekenland zit bijna vol'

Marlis ten Kate biedt met haar bedrijf Simi Reizen in Apeldoorn jongerenvakanties aan naar het buitenland, met bus en vliegtuig. Ze ziet de boekingen aantrekken sinds een paar weken. "Er is veel vraag naar onze groepsvakanties. Tegelijkertijd zijn jongeren nog afwachtend. Mensen zijn ook al zo lang gewend aan het niet-reizen, dat vertrouwen moet wel een beetje terugkomen."

Een van de redenen is het reisadvies vanuit het RIVM, zegt Ten Kate. Naar de meeste landen zijn alleen nog noodzakelijke reizen toegestaan. "We verwachten wel dat er de komende weken meer landen op geel komen te staan."

Drempel

Maar het is vooral zaak dat de overheid nu snel een besluit neemt over het gratis aanbieden van de PCR-tests voor vakantiegangers die nog niet volledig gevaccineerd zijn, zegt Hilde Hissink van VakantieXperts in Wichmond. "Vooral voor jongeren zijn deze kosten echt een drempel. Sommige reisbureaus bieden goedkopere testen aan, maar we zien dat jongeren daardoor nog wel afwachtend zijn met boeken. Dat is echt een bottleneck nu. Ik denk dat veel jongeren in Nederland blijven."

Hissink verwacht dat veel jongeren een examenreisje in Nederland zullen boeken. "De kleurcodes van de landen gaan nu van kleur naar kleur. Dat was vorig jaar ook zo."

Terrasje in buitenland lonkt

Toch merkt Ten Kate dat veel jongeren ook staan te popelen weg te kunnen. "Vorig jaar kregen we nog veel vragen over coronamaatregelen in andere landen, dat is nu veel minder. Als ze maar op een terrasje kunnen zitten." De eerste bussen naar het buitenland vertrekken bij Simi Reizen al op 2 juli.

"Mensen willen natuurlijk wel weten of ze hun geld terugkrijgen, maar daar zijn dit jaar goede afspraken over gemaakt." Hij verwacht de grote boekingsstroom over twee weken, als er waarschijnlijk meer landen op geel komen te staan. "Jongeren boeken altijd last minute, dus dat zijn we wel gewend."

