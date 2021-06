Dierenpensions alweer volgeboekt, zorgen om 'verknipte honden'

Dierenpensions in Gelderland hebben door de coronacrisis een zware tijd achter de rug, maar ze kunnen een goede zomer tegemoet zien. Sommige pensions zitten in de vakantie alweer helemaal vol. "We moeten mensen teleurstellen en veel 'nee' verkopen, ook omdat de vaste klanten al gereserveerd hebben."

Doordat we meer thuis waren en tijdens de lockdowns niet of nauwelijks op vakantie gingen, kregen veel hondenbaasjes meer tijd voor hun huisdier. Er was daarom weinig behoefte aan het onderbrengen van een hond in een dierenpension.

Maar door de versoepelingen van de coronamaatregelen, is daar verandering in gekomen. "Het was heel rustig en we hadden bijna geen logees, maar nu begint het weer aan te trekken", vertellen eigenaren en medewerkers van dierenpensions in onder andere het Betuwse Ingen, het Achterhoekse Lochem en Beemte bij Apeldoorn. "Normaal gesproken zijn we in februari of maart al volgeboekt tot de zomervakantie, nu kwam dat later op gang."

Pup populair

Sinds de terrassen weer open mochten, krijgen de pensions veel telefoontjes van nieuwe hondenbaasjes, met de vraag of ze er hun vorig jaar aangeschafte pup kunnen onderbrengen. Veel mensen wilden in coronatijd een schattig jong hondje, waardoor het hondenbezit het afgelopen jaar flink toenam. Er kwamen bijna 200.000 viervoeters bij.

Inmiddels heeft bijna 20 procent van de Nederlandse huishoudens een hond. Ons land telt nu 1,9 miljoen honden. Dat blijkt uit onderzoek van Dibevo, de landelijke brancheorganisatie van ondernemers in de gezelschapsdierensector.

Martienke Broer van Dierenherberg Het Grote Veld in Lochem merkt ook dat er sinds de versoepelingen weer meer logees zijn en er meer vraag naar opvang tijdens de vakantie is. De dagopvang met vaste klanten ging het afgelopen jaar gewoon door, wat volgens haar ook goed is voor de dieren.

"Om me heen zie ik dat het uitlaten door corona en de anderhalvemeterregel toch anders is geworden. Groepen hondenbaasjes verzamelen zich niet meer om bij te praten, terwijl hun honden met elkaar aan het spelen zijn. Bij de dagopvang konden we die socialisatiemomenten blijven aanbieden", legt ze uit.

'Verknipte honden'

Broer is blij dat er weer meer mag, maar maakt zich wel zorgen om de grote populariteit van een pup als huisdier. "Het is een waardeloze combinatie dat er veel pups op de wereld zijn gezet door foute fokkers en de dieren niet getraind of gesocialiseerd konden worden in coronatijd, omdat de hondenscholen dicht moesten. Je maakt het niet meer goed als je een pup de eerste maanden niet kunt trainen, zoals het dier laten wennen aan drukte op straat of schreeuwende kinderen. Het zou een hoop verknipte probleemhondjes kunnen geven."