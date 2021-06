Dode bruinvis was net bevallen en had gebroken rug: 'Mysterie op mysterie'

De bruinvis die maandagochtend in de haven van Elburg is gevonden, is daar hoogstwaarschijnlijk neergelegd. Dat blijkt uit een autopsie van de Universiteit Utrecht. "Het lijkt er niet op dat het dier levend de boothelling op is gezwommen", zegt onderzoeker Lonneke IJsseldijk.

Als de kleine walvis naar Elburg is gezwommen, bijvoorbeeld via IJmuiden en Amsterdam, had iemand dat ook wel gezien, denkt IJsseldijk. "Dat was vijf jaar geleden ook toen een bruinvis het Noordhollandsch Kanaal inzwom. Maar we hebben nu geen meldingen gehad."

Het dier is na de vondst direct naar Utrecht gebracht, waar dinsdag de sectie is verricht. Daaruit bleek onder meer dat de bruinvis net een kalf heeft gehad. "Ze gaf nog melk. Heel treurig, maar we weten dat het kalf het nooit kan hebben gehaald zonder moeder."

Maar ook het kalf is nog niet ergens gezien. "Dat is eigenlijk een mysterie op het andere een mysterie", aldus IJsseldijk.

Gebroken wervels

Een andere opvallende bevinding is dat de bruinvis meerdere gebroken wervels heeft. "Een gebroken rug dus. Dat is vreemd en zien we niet zo heel vaak."

Het duidt er volgens haar op dat het dier in harde botsing is gekomen met iets. Maar met wat precies, kan ze niet zeggen. "Dus het helpt ons niet echt aan een antwoord op de vraag hoe de bruinvis in Elburg is gekomen." Ze denkt niet dat het dier bijvangst is geweest van een visser, omdat er geen tekenen zijn dat de kleine walvis verstrikt heeft gezeten in een net.

Volgens de onderzoeker probeert de gemeente er nog achter te komen hoe de bruinvis in de haven terecht is gekomen. Mogelijk dat iemand iets heeft gezien of dat er camerabeelden zijn.

Een woordvoerder van de gemeente kan daar dinsdag nog niets over zeggen.

