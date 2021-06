Koningin Máxima reikt Appeltje van Oranje uit aan Arnhemse zorgorganisatie

Ixta Noa begon ooit in Zutphen, maar is in de loop der jaren uitgegroeid tot een landelijke organisatie. Het hoofdkantoor staat in Arnhem. De organisatie zet zich in voor mensen die te maken hebben met een psychische kwetsbaarheid.

Koningin Máxima maakte de winnaar dinsdagmiddag bekend op Paleis Noordeinde en sprak daar lovende woorden over Ixta Noa. "Het begon klein, als een lokaal initiatief, gericht op zelfhulp en herstel. Veel van de hulpverleners zijn begonnen als deelnemer. Deze organisatie creëert veilige plekken en weet mensen met psychische aandoeningen in beweging te brengen naar herstel, studie en werk", aldus de vorstin. Directeur De Roos nam de prijs daarna dankbaar in ontvangst.

Kijk hier de uitreiking terug (vanaf 1.03.31)

De Appeltjes van Oranje worden sinds 2003 ieder jaar uitgereikt aan drie projecten die zich inspannen voor maatschappelijk welzijn. Tijdens voorgaande edities vielen Gelderse organisaties als ElanArt, Buddy to Buddy en Buurtmarkt Breedeweg al in de prijzen.

Frank van Dijk sprak op Radio Gelderland met Gerard de Roos van Ixta Noa: