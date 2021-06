NL-Alert verzonden vanwege zeer grote brand bij zwembadenwinkel

De melding heeft de volgende tekst: Zeer grote brand met veel rook Elzenweg in Oldebroek. Ramen en deuren sluiten en ventilatie uitzetten. Nadere informatie op Twitter @vnogregio.

Een NL-Alert wordt verzonden als er sprake is van een groot incident met gevolgen voor de omgeving. Zo is er bij deze brand sprake van veel rookontwikkeling en is het ook in het nabijgelegen Elburg te zien.

'Geef hulpverleners de ruimte'

De brandweer Noord- en Oost-Gelderland heeft al acht blusvoertuigen en een aantal waterwagens naar de brand gestuurd en vraagt publiek om de hulpverleners de ruimte te geven.

In de winkel aan de Elzenweg worden zwembaden, sauna's, zonnebanken en fitnessapparatuur verkocht. De vele kunststof artikelen zorgen voor een enorme rookontwikkeling, die tot in de wijde omtrek is te zien. De brandweer adviseert omwonenden om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

Het is nog niet bekend waardoor de brand is uitgebroken. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.

