Carlo gaat ijs uit de jaren 60 verkopen: 'Met zeven originele smaken van toen'

Neonverlichting en een toonbank met een linoleum mozaïek van Venetië. De ijssalon van de familie De Lorenzo zal er precies hetzelfde uitzien als in de jaren 60. Zelfs het ijs -volgens oud familierecept gemaakt- komt bij de familie De Lorenzo vandaan: zeven originele smaken van toen. Dat zijn ijssalon geëxposeerd wordt in het Openluchtmuseum vervult Carlo (65) met trots. "Ik denk aan m'n ouders: hoe blij ze zullen zijn dat hun zaak wordt herbouwd", aldus de ijsmaker.

De geschiedenis van de ijsfamilie leest als een sprookje. Met het herbouwen van hun ijssalon in het Openluchtmuseum is de cirkel weer rond. In 2010 was dat heel anders: toen Carlo zijn ijssalon in Utrecht sloot, omdat er geen opvolging was. "Het was de moeilijkste beslissing van m'n leven."

IJskarretje

Carlo's vader startte met ijs verkopen in 1928. Eerst in Breda, met een ijskarretje. Later opende hij een salon in Utrecht. "Mijn vader was een pionier wat ijs betreft. Hij dacht: als mensen in een salon koffie kunnen drinken, willen ze er ook vast wel ijs eten", aldus Carlo.

Carlo is 14 jaar als hij zijn eerste bolletjes ijs schept. Hij woont bij zijn tante en gaat naar het internaat in Italië. 's zomers komt hij zijn vader helpen in Utrecht. In 1977 draait Carlo zijn eerste volledige seizoen als ijsbereider bij zijn vader.

Carlo verkoopt ijs volgens oud familierecept. Foto: Omroep Gelderland

In 2010 ziet de Italiaan geen andere keuze dan te stoppen met het familiebedrijf. Er is geen opvolging. "De kinderen hadden een andere weg bedacht", legt Carlo uit. "Het was de moeilijkste beslissing van mijn leven."

Interieur geschonken aan museum

Eenmaal terug in Italië, in de Dolomieten, krijgt Carlo al na een paar weken een telefoontje uit Nederland. Het is de directie van het Openluchtmuseum: die wil de ijssalon gaan herbouwen. De geschiedenis van Italiaans ijs in Nederland zou een mooie aanvulling zijn voor het park. Carlo had even daarvoor het complete interieur van zijn ijssalon aan het Arnhemse museum geschonken.

"Geweldig. Ik krijg er kippenvel van als ik erover nadenk", aldus Carlo. Op vrijdag 11 juni wordt de ijssalon geopend. Dat zal een emotioneel moment worden. "Ik heb meer dan veertig jaar in die zaak gewerkt."

Opvolging

Het sprookje van de ijsfamilie De Lorenzo eindigt met een happy end. Want in 2016 besluit zoon Massimo (39) toch in de zaak te komen. "Ik heb vijf jaar horeca-ervaring in Italië opgedaan. Maar onze familie heeft toch een binding met Nederland", zegt hij.

Na bijna honderd jaar is het voortbestaan het familiebedrijf van de familie De Lorenzo weer tientallen jaren verzekerd. Tot grote vreugde van Carlo: "We hebben nu deze salon in Arnhem, én onze oude salon is ook in Arnhem. De cirkel is rond".

