Op de weg is het weer bijna net zo druk als voor corona

Verkeersdrukte nu op 90 procent

In vergelijking met voor de crisis zit het niveau van de verkeersdrukte op de provinciale wegen nu op 90 procent. Op een aantal drukke knooppunten is het zelfs al meer dan dat, bijvoorbeeld op het knooppunt Velperbroek bij Arnhem. Daar rijdt alweer 95 procent van het aantal voertuigen dat er voorheen reed.

Een jaar geleden, in april 2020, was in onze provincie nog maar 67 procent van de voertuigen op de weg.

Woon-werkverkeer flink toegenomen

Volgens verkeersdeskundige Ruben Loendersloot uit Nijmegen is vooral het woon-werkverkeer flink toegenomen. "Het vrachtverkeer heeft eerder een klein dipje gehad, maar is verder steeds behoorlijk op peil geweest. Wat nu terugkomt op de weg is het werkverkeer, ook omdat de economische perspectieven beter worden."

De versoepelingen van de afgelopen periode hebben ook geleid tot meer recreatief verkeer, zegt hij. "Mensen die weer een terrasje pakken, ook doordeweeks omdat het nu eindelijk weer kan."

Spits mijden

De verwachting is dat de verkeerscijfers de komende periode verder zullen toenemen. Toch denkt Loendersloot dat sommige mensen de auto ook weer inruilen voor de fiets of het openbaar vervoer. "Het is nu natuurlijk rustig geweest op de weg, veel mensen zullen straks de drukte in de spits juist weer gaan mijden. Het zal niet alleen maar explosief stijgen."

Na de zomervakantie zal dat effect het meest zichtbaar zijn, verwacht hij. "Als in september iedereen weer start, en misschien ook overheidsinstellingen weer de deuren openen voor werknemers. Het openbaar vervoer zit nog behoorlijk in de min qua aantallen reizigers."

