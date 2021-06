Zeer grote brand bij zwembadenwinkel, enorme rookontwikkeling

Om 19.30 uur, drie uur na het ontstaan van de brand, is het sein 'brand meester' gegeven, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brandweer vraagt publiek om de hulpverleners de ruimte te geven. In een NL-Alert is omwonenden in de wijde omtrek verzocht ramen en deuren te sluiten vanwege de rook.

Het bedrijf Rhodos Wellness moet als verloren worden beschouwd. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand overslaat naar omliggende panden. Een aangrenzende garage van een woonhuis vatte wel vlam.

Het blussen en nablussen zal nog uren duren. "Een deel van het pand is ingestort. Dat maakt het blussen lastig omdat het water dan niet bij het vuur komt", zegt de woordvoerder. Met grijpers worden de resten van het pand uit elkaar gehaald om er beter bij te kunnen.

Bekijk beelden van de brand:

Zwembaden, sauna's en zonnebanken

In de winkel aan de Elzenweg worden zwembaden, sauna's, zonnebanken en fitnessapparatuur verkocht. De vele kunststof artikelen zorgen voor een enorme rookontwikkeling, die tot in de wijde omtrek is te zien. De brandweer adviseert omwonenden dan ook om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

Het is nog niet bekend waardoor de brand is uitgebroken. Gezien de hevigheid van de brand twijfelt de woordvoerder van de Veiligheidsregio of daar ooit een antwoord op komt, omdat onderzoek zeer lastig zal zijn.

