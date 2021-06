Zeer grote brand bij zwembadenwinkel, enorm veel rookontwikkeling

De brandweer is met meerdere blusvoertuigen aanwezig. Het is nog onbekend hoe het vuur is ontstaan. Er is sprake van veel rookontwikkeling.

Op de foto's van het incident is te zien dat er een woning net naast het bedrijf ligt. Het vuur is ook naar het huis overslagen.

Het is niet bekend of er mensen aanwezig zijn in het pand van Rhodos Wellness of in de naastgelegen woning.

Bekijk beelden van de brand.