Omwonenden blijven met vragen zitten over komst asielzoekers en arbeidsmigranten naar Deelen

In buurtschap Deelen zijn dinsdagavond 23 inwoners op locatiebezoek gegaan bij De Kop van Deelen. Ze werden bijgepraat over de vergevorderde plannen om 200 asielzoekers en 400 arbeidsmigranten tijdelijk te huisvesten in het voormalige jeugdzorgcomplex van De Hoenderloo Groep.

De plannen voor het complex van 26 hectare - dat sinds afgelopen zomer leeg staat - zorgen al tijden voor veel ophef bij de inwoners van Deelen. PVV-leider Geert Wilders stelde er afgelopen week zelfs vragen over in de Tweede Kamer.

Beheerder Rosewood Group wil er binnen tien jaar een woonzorgcomplex realiseren. Tot die tijd zouden 400 arbeidsmigranten er hun intrek kunnen nemen. Daarnaast wil het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een vergunning aanvragen om - net als in de jaren '90 - asielzoekers te huisvesten op de Kop van Deelen. De overeenkomst met het COA geldt voor maximaal 5 jaar.

Tim Arends woont strak tegen het perceel van de Kop van Deelen. Na afloop van het locatiebezoek verwondert hij zich er nog steeds dat het 10 jaar duurt voordat het woonzorgcomplex gerealiseerd kan worden. "Wat is de garantie dat je na vijf jaar de overeenkomst kan ontbinden als er geen goedgekeurd plan ligt? De wethouder (Peter de Pater, red.) kon nu niet verder komen dan dat er over vijf jaar een concreet voorstel ligt, zodat het woonzorgcomplex gerealiseerd kan worden. Maar er zitten geen ontbindende voorwaarden in. Daar willen ze nu over na gaan denken om bijvoorbeeld die twee termijnen gelijk te maken. Dus voor beide vijf jaar. Als je wilt ontwikkelen is dat prima, maar dan willen we na 2,5 jaar een plan hebben." Arends verwacht dat de bezwaren van de buurt een stuk minder worden wanneer daaraan wordt voldaan.

Verkeersveiligheidsprobleem

De verkeersdrukte van de 400 arbeidsmigranten is en blijft een zorg voor buurtschap Deelen. Arends: "Om ze hier te huisvesten is wat ons betreft een onzalig idee, zeker in dit soort aantallen. Er wordt gesproken over het halen en brengen met busjes. De weg hier is zeer smal en druk. Om zoveel mensen continu te gaan in- en uitrijden lijkt mij een verkeersveiligheidsprobleem. Nog los van de overlast die dit soort groepen geven. Dat is waarschijnlijk de minderheid, maar die verpesten het wel voor heel veel mensen. En wij zijn buren dus wij gaan daar wel last van krijgen."

Burgemeester René Verhulst van de gemeente Ede snapt de zorgen van de bewoners van Deelen. "Er waren heel veel vragen en hele goede suggesties." Wat betreft de veiligheid zegt Verhulst toe dat er straks 24 uur per dag en 7 dagen per week beheer zal zijn. "Het beheer is aanspreekbaar op zowel de asielzoekers als de arbeidsmigranten. Dat geldt van rotzooi in de berm tot gevaarlijke situaties en overlast."

Tweede bijeenkomst met omwonenden

Op verzoek van de bewoners komt er medio juli of augustus een tweede bijeenkomst met alle partijen. Volgens planning neemt het Edense College van burgemeester en wethouders eind augustus een besluit of de omgevingsvergunning wel of niet wordt verleend voor de Kop van Deelen.

Zie ook: