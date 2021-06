Bijna 50 miljoen euro extra nodig, zeer de vraag of Rijnbrug wordt aangepakt

Het is nog maar zeer de vraag of de Rijnbrug bij Kesteren daadwerkelijk wordt aangepakt nu de begrote kosten bijna 50 miljoen euro hoger uitvallen.

De provincie Gelderland - die samen met de provincie Utrecht betaalt - zegt dat dat geld er nu niet is. "Er is nu geen investeringsruimte meer in deze coalitieperiode", schrijft het college in een brief. In 2018 werden de kosten op 81 miljoen euro geraamd, nu is dat 129 miljoen.

Dat is een flinke tegenvaller voor ondernemers in de regio. Ze lobbyden lange tijd voor de verbreding, omdat het verkeer op en rond de Rijnbrug vaak vast staat.

Plan in het nauw door stikstof

Bijna 2,5 jaar geleden ging de kogel door de kerk en werd door de provinciale politiek ingestemd met de aanpak. Maar het laatste jaar kwam het plan in het nauw, vooral door stikstof.

Dat zorgde eerst voor vertraging, toen werd het project stilgelegd en nu is het überhaupt de vraag of het doorgaat. De provincie gaat nu een second opinion uitvoeren en wil bij het Rijk proberen een bijdrage los te peuteren. Daarna gaat het college met de politiek in gesprek om te kijken wat er mogelijk is.