Truckstop van Ettense gered door donaties

"Ik hou niet lang meer mijn hoofd boven water", verzucht Evers. "Ik heb zeventig procent minder inkomsten en heb mijn personeel moeten ontslaan. Daarom ben ik zelf een crowdfunding begonnen waarbij ik mijn verhaal heb verteld en gezegd dat ik krap zat." Voor de twintigjarige een grote stap: "Ik vond dat erg lastig, ik heb er ook een gevoel van schaamte bij. Gelukkig waren er alleen maar positieve reacties en loopt het bedrag ontzettend op."

Binnen twintig uur had Evers tweeduizend euro binnen gehaald. Inmiddels staat de teller bijna op vierduizend euro. Voor de jonge ondernemer een laatste redmiddel, want zonder de donaties had ze de deuren van de truckstop moeten sluiten: "Dan was ik er aan het eind van de maand mee gestopt en dan was ik zowel met het bedrijf als privé failliet gegaan."



Op hulp vanuit de overheid hoefde Evers naar eigen zeggen niet te rekenen: "Volgens hen was ik te jong en hebben mijn ouders te veel inkomsten. Als ik uit huis zou gaan zou ik wel een uitkering krijgen, dus dat heb ik gedaan." Omdat Evers nog geen 21 is, heeft ze recht op een uitkering van slechts 250 euro in de maand. Van dit bedrag kan ze zakelijk de kosten niet dekken, evenmin als haar privékosten. Waar ze voor de coronacrisis negenhonderd euro per dag verdiende haalde ze dat de afgelopen tijd niet eens in de week. Ze was genoodzaakt alle vijf personeelsleden te ontslaan en Evers zat met de handen in het haar.



Weer volledig open

Met het geld van de crowdfunding kan Evers naast achterstallige betalingen ook weer open voor truckers. Ze kunnen weer binnen eten en overnachten, iets wat door de coronacrisis een tijd lang niet mogelijk was. De eigenaresse kijkt weer met een positieve blik naar de toekomst: "Begin juni gaan we weer open, dan hoef ik geen nee te verkopen en heb ik weer een gevulde koelkast. Als de mogelijkheid er is, wil ik ook weer graag personeel aannemen en uitbreiden. Maar eerst ga ik rustig aan doen en kijken wat het kan gaan worden."