Bijna een eeuw was er amper een elft in Nederland, nu zijn er 80.000 uitgezet in de Waal

Er is dinsdag heel wat pers afgekomen op het uitzetten van de elften. Maar vanwege corona moet die op afstand blijven en dan is het lastig om iets te zien van de larven zo weet Abbe van Lingen (6 jaar) die met zijn vingers vlak bij elkaar aanwijst dat ze slechts enkele millimeter groot zijn.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Een voorbeeld van een volwassen elft op tafel lijkt onbetekenend naast een gigantische steur. Toch hoort de vis in onze rivieren net als alle andere trekvissen waarvan een groot deel begin vorige eeuw uitstierven. Bram Houben van ARK natuurontwikkeling: "We hadden zestien soorten trekvissen in Nederland. En die horen gewoon bij ons land. Bijna net zo goed als klompen, hagelslag, zijn het die vissen die gewoon bij Nederland horen."

Vroeger was de elft zelfs een ware lekkernij. Houben: "Ze heten niet voor niets rivierharing." Er werd in het begin van de vorige eeuw dan ook veelvuldig op gevist. "Uiteraard is dat ook een van de redenen van overbevissing, waardoor ze uiteindelijk verdwenen uit onze rivieren."

Bij trekvis moet je wel internationaal samenwerken

De afgelopen jaren werkt Nederland aan het herstel van de grote rivieren. De uitzetting is onderdeel van het EU Interreg-project Groen Blauwe Rijn Alliantie (GBRA) waarin tien Duitse en Nederlandse partners samenwerken en het belang van vrij stromende rivieren en verbindingen voor trekvissen als elft, paling, houting, fint en steur centraal staat. Houben: "De trekvis is hét voorbeeld dat je moet werken over de grenzen heen."

De reden dat juist de Waalstad uitverkoren is de elften uit te zetten is niet toevallig. Vanaf hier ligt er stroomopwaarts (richting Duitsland) steeds meer grind op de bodem van de rivier. Houben: "Grind hebben trekvissen nodig om zich voort te kunnen planten. Daar leggen ze de eitjes tussen. Daar kruipen de jonkies tussen."

Over vijf jaar volgroeid

Siba Bonnamy vind het prachtig dat ze zo dichtbij stond bij het uitzetten van de elften. "De oogjes kon je heel goed zien, die waren zwart." Ze weet ook nog te vertellen dat de elften nu eerst stroomafwaarts zwemmen richting zee, maar later terugkeren om hier hun eitjes te leggen. De verwachting is dat de nu uitgezette elften over vier of vijf jaar volgroeid zijn.