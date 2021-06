Gelderse gemeenten willen (nu) geen kerncentrale

Het ministerie verzocht John Berends - de commissaris van de Koning - bij de gemeenten te polsen of er animo is voor een kerncentrale. Verreweg de meeste gemeenten zien dat niet zitten. Een deel wil nu nog geen oordeel geven omdat het voorbarig is, eerst de raad moet worden geraadpleegd óf een maatschappelijke discussie nodig is.

Ook Neder-Betuwe - daar waar de oude kerncentrale van Dodewaard onder valt - is niet meteen bereidwillig. Al denkt die gemeente dat kernenergie een aanvulling op de energiemix kan zijn. Maar, zo zegt de gemeente, daar is eerst een maatschappelijke discussie nodig vóór we een oordeel kunnen geven.

Klimaatdoelen

Kernergie staat weer op de politieke agenda, omdat een nieuwe regering de nationale klimaatdoelstellingen moet behalen. In de Klimaatwet is vastgelegd dat Nederland in 2030 bijna de helft minder CO2-uitstoot wil ten opzichte van 1990. Voor het jaar 2050 moet dat zelfs 95 procent minder zijn. Sommige partijen denken dat we het niet afkunnen zonder kernenergie, andere partijen denken van wel.