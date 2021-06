Forten zijn precies op het juiste moment weer open

Gelderland kent een aantal forten dat is gebouwd voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Fort Pannerden is wellicht het bekendste voorbeeld. Het verdedigingswerk bij Doornenburg controleert het begin van de Nederlandse rivierdelta. Op het splitsingspunt van Waal en Pannerdense Kanaal wordt de waterhuishouding in de Randstad geregeld. Vanaf een uitkijktoren op Fort Pannerden heb je een prachtig uitzicht op één van de belangrijkste plekken van Nederland.

Uitzicht vanaf fort Pannerden over de rivieren Foto: Omroep Gelderland

Museumkaart in Fort Pannerden

Ook Fort Pannerden opende afgelopen zaterdag voor het eerst sinds maanden de poorten. Vrijwilligers en bezoekers waren blij dat ze weer naar binnen mochten. Vanaf dit jaar is Fort Pannerden een erkend museum. Op 1 juli is het fort ook met de Museumkaart toegankelijk.

De meeste forten uit de Nieuwe Hollandse Waterlinie liggen tussen Muiden in het noorden en de Biesbosch in het zuiden. In Gelderland zijn de forten Asperen en Vuren bekende voorbeelden. Ook Slot Loevestein maakt deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het lint van forten en andere verdedigingswerken is vanaf 1869 aangelegd om het westen van Nederland te verdedigen tegen een vijand uit het oosten.

Slot Loevestein hoort ook bij de Nieuwe Hollandse Waterlinie Foto: Omroep Gelderland

Geofort

Het Geofort bij Herwijnen is een minder bekend onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het is een eiland vol kazernes, bunkers en onderaardse gangen. Willemijn Simon van Leeuwen is directeur van het Geofort. Toen zij het bijzondere eiland voor het eerst bezocht, was ze meteen verkocht. “Een paar jaar geleden zocht Staatsbosbeheer een nieuwe invulling voor het forteiland. Toen ben ik met mijn kinderen hier naartoe gereden. Er was geen brug, we moesten met een bootje over en toen ontdekten we een onderaardse gang. Toen wist ik meteen dat dit een plek is waar je kinderen enthousiast mee kan maken.”

Geofort in Herwijnen Foto: Geofort

Ridders van Gelre

Tegenwoordig vertelt het Geofort een verhaal over de planeet Aarde. Ook is er een grote speeltuin. Deze is al een paar maanden geopend voor publiek. Het Geofort kon dus ook tijdens de coronacrisis bezoekers ontvangen in de buitenruimtes.

De Ridders van Gelre brachten een bezoekje aan het Geofort. Dat is maandagavond te zien in een korte uitzending bij Omroep Gelderland.

Bekijk de uitzending: