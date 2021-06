Eindronde Nationale Aardrijkskunde Olympiade in Berg en Dal

Sinds 1994 bestaat de Aardrijkskunde Olympiade, een wedstrijd in geografische vakkennis en vaardigheden voor scholieren. Ieder jaar vinden er voorrondes plaats op de scholen, gevolgd door een landelijke finale bij een universiteit of hogeschool.

Hogeschool Arnhem Nijmegen

Dit jaar is de lerarenopleiding aardrijkskunde van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) medeorganisator, en voor het bij de finale behorende veldwerk is men te gast in de gemeente Berg en Dal.

Opdracht over verduurzamen van voedsel

De 15 leerlingen die meedoen aan deze finale zitten allemaal in de laatste klas van het vwo. Van de organisatie hebben ze een opdracht gekregen. Ze moeten de gemeente Berg en Dal advies geven over het verduurzamen van voedsel in een deel van de polder. De vier leerlingen die de opdracht het beste uitvoeren mogen meedoen aan de internationale olympiade in Istanbul. Daar nemen leerlingen uit 45 landen het tegen elkaar op.

Lokale experts

De leerlingen gaan deze week op pad in onze gemeente. Ze gaan drukke dagen tegemoet met veldwerk, excursies, toetsen en natuurlijk op vrijdag de prijsuitreiking. Dat hoeven ze niet alleen te doen. Ze worden begeleid door mensen van de stichting Aardrijkskunde Olympiade. En door studenten en docenten van de lerarenopleiding aardrijkskunde van de HAN. De leerlingen kunnen daarnaast lokale experts om advies vragen, bijvoorbeeld plaatselijke boeren, biologen en een ambtenaar van de gemeente.

"De gemeente is blij en vereerd dat de organisatie van de olympiade Berg en Dal heeft uitgezocht voor de wedstrijdopdracht. Ons landschap is mooi en bijzonder. Dat willen we natuurlijk graag aan alle inwoners en bezoekers, jong en oud, laten zien", aldus een woordvoerder van de gemeente.