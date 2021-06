Afvalcontainers vanaf vandaag weer open: 'Geen reden meer om de zakken ernaast te zetten'

Alle 1800 containers in de stad moeten één voor één worden bezocht, vertelt monteur John Lamers nadat hij er zojuist een in de wijk Malburgen van het slot heeft gehaald. De komende drie dagen zijn ze nog met vijf teams op pad om dat in orde te maken, weet hij. Voor de trommelverkleiners aan de zijkanten van de openingen er allemaal uitgeslepen zijn, zal het zelfs in de loop van juli zijn.

Vanaf nu is er dan ook geen enkele reden meer om de zakken naast de container te zetten, meent wethouder Bob Roelofs die zich realiseert dat de vervuiling die door diftar op zou treden een van de belangrijkste argumenten is om ermee te stoppen. "Die zakken moesten natuurlijk altijd al in de container. Dat pasje zou een belemmering kunnen zijn, maar dat is niet meer het geval. We gaan er dus vanuit dat iedereen nu nog meer de betrokkenheid voelt de stad schoon te houden."

'Zorg voor je eigen rotzooi'

Je moet 'met je eigen rotzooi' op de goede manier omgaan, volgens Roelofs. "Daar moet je iemand anders niet mee lastigvallen: je zorgt gewoon voor je eigen rotzooi. Dat ruim je op."

Hoe het afvalbeleid in de Rijnstad er in de toekomst uit zal zijn, blijft onduidelijk. Medio oktober wil Roelofs met een voorstel komen. Om de afvalpas weer terug te laten keren, zoals een deel van de raad wil, daar is Roelofs geen voorstander van. "Dat zal niet mijn voorstel worden. Ik denk dat het referendum daar duidelijk in is geweest." Dat is hoe de democratie gaat, constateert de wethouder.

