Opvallend veel zware ongelukken op de weg: 'Bij mooi weer let je minder goed op'

Het was het afgelopen weekend al veelvuldig raak, met onder meer zware ongelukken in de omgeving van Ede en dodelijke aanrijdingen in Randwijk en Zaltbommel. En dinsdagavond was het nog raak op de N18 bij Lichtenvoorde, waar vier voertuigen op elkaar knalden.

Zie ook: N18 volledig dicht na ongeluk met vier auto's

Volgens Van Weelden heeft het aantal ongelukken in het verkeer met de weersgesteldheid te maken: "Uit onderzoek is gebleken dat bij goed weer de meeste doden vallen. Bij regen hebben we best veel blikschade, alleen geen zwaargewonden of doden."

'Pas je op, schat'

Van Weelden heeft ook een verklaring voor het aantal slachtoffers tijdens zomerse dagen: "Wanneer voel je je het meest veilig in het verkeer? Bij dit weer. Je durft van alles. Bij regen let je veel beter op. Bij dit weer let je minder goed op. We rijden dan ook harder, want we hebben immers goed zicht. En snelheid is uiteindelijk de grootste boosdoener."

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Bovendien: bij goed weer waarschuwt niemand als je de weg opgaat. Maar bij slecht weer klinkt het vaak: "Pas je op schat, met dit weer", zegt hij.

Volgens Martijn Bouwheer, die trainingen geeft bij het NIV, speelt ook mee dat er met mooi weer meer 'kwetsbare' deelnemers zijn aan het verkeer. Denk bijvoorbeeld aan voetgangers, fietsers en motorrijders.

Bewustwording en gedragsverandering

De verkeersdeelnemer denkt dat regen of gladheid de meeste verkeersdoden tot gevolg heeft. Maar dat idee leeft ook bij hulpdiensten als politie en ambulancemedewerkers. Die worden ook getraind door het NIV, en op de vraag aan hen, wanneer de meeste slachtoffers vallen, luidt volgens Van Weelden het antwoord: "Dat zal bij regen zijn."

Met goed weer, waant iedereen zich veilig in de auto: "Negen van de tien keer is dat het grootste gevaar en daar moet je je bewust van worden, en je gedrag op aanpassen", aldus Van Weelden.

De tekst gaat verder onder de foto.

Een van de ongelukken afgelopen weekend in Ede. Foto: Persbureau Heitink

Dat snelheid de factor van belang is demonstreert Bouwheer op het parcours in Barneveld. Hij rijdt daar met verschillende snelheden en remt vlak voor een pylon. Met 50 kilometer per uur weet hij de auto nog vlak voor de pylon tot stiltand te brengen.

Als hij met 80 per uur aan komt rijden raakt hij de pylon vol en komt pas meters verder tot stilstand. "Zo'n klap zou een mens niet kunnen overleven", vertelt hij. "Even de snelheid er een beetje uit halen en je ziet: de kans dat je op tijd stil staat wordt niet een kléin beetje groter, maar kan het verschil zijn tussen leven of dood."