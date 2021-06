Jasper Cillessen mist EK voetbal door corona: 'Ik vind het heel naar voor hem'

Doelman Jasper Cillessen uit Groesbeek gaat niet met Oranje mee naar het EK. De sluitpost testte vorige week positief op corona en is daarop in zelfisolatie gegaan. Bondscoach Frank de Boer heeft de goalie vanochtend laten weten dat hij hem niet kan opnemen in de definitieve selectielijst, die vandaag bij de UEFA moet worden ingeleverd.

Marco Bizot, die met het oog op het Portugese trainingskamp al eerder als vierde keeper aan de spelersgroep was toegevoegd, maakt vanaf heden deel uit van de officiële EK-selectie.

"Laat ik vooropstellen dat ik dit ongelooflijk zuur vind voor Jasper", zegt De Boer. "Maar ik moest de knoop doorhakken. Het is bekend dat hij positief getest is op corona. Daardoor heeft hij een belangrijk deel van de voorbereiding gemist. We weten niet hoelang het gaat duren tot dat hij weer 100 procent fit is. Ik wil wat dat betreft geen risico nemen. We staan aan de vooravond van een EK en ik wil zekerheid. Hoe naar ik het ook voor Jasper vind."

De bondscoach sluit niet uit dat Cillessen gedurende het toernooi alsnog opgeroepen wordt als vervanger van een andere doelman. Tijdens het EK gelden vanwege het coronavirus speciale regels, waardoor keepers ingevlogen mogen worden als een ander bijvoorbeeld positief is getest. "Ik heb hem gezegd dat hij daar rekening mee moet houden, maar dan moet hij wel fit zijn", aldus De Boer.

Feestje bij NEC

Cillessen was vorig weekeinde nog op het promotiefeest van NEC in Nijmegen. Hij kwam er in de dagen daarna achter dat hij corona had. De KNVB liet desgevraagd aan Omroep Gelderland weten dat de besmetting van de doelman niet noodzakelijk zou zijn opgelopen tijdens de festiviteiten in Nijmegen.

De doelman speelde in de jeugd bij De Treffers in zijn woonplaats en maakte zijn debuut in het betaald voetbal bij NEC.

