Marc Floor (14) staat vrijdag in de finale van The Voice Kids: 'Het is spannend'

De tiener staat vrijdagavond in de finale van The Voice Kids (kijk hier voor zijn auditie). Het is een spannend moment voor hem en zijn familie. Een beetje steun was dus best gewenst. "De burgemeester kwam langs om mij succes te wensen, hij gaf me een speldje met dat ik nu ambassadeur van Apeldoorn ben. Dat was hartstikke lief, het is leuk dat hij mij als Apeldoorner ondersteunt", vertelt Marc.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Reis naar vluchtelingenkamp

De 14-jarige is geen onbekende in de muziekwereld. Eind vorig jaar brachten hij en zijn zusje Lize Marie een lied uit dat zij maakten na een bezoek aan Lesbos. Op Lesbos bezochten broer en zus een vluchtelingenkamp. Ze namen er een videoclip op die hoort bij het nummer 'Een plek voor jou en mij'. Omroep Gelderland bezocht hen toen zij net weer thuis waren.

Zie ook: Het verhaal van Marc Floor en Lize Marie die naar Lesbos gingen

Bekijk hier het nummer 'Een plek voor jou en mij' van Marc Floor en Lize Marie ten Brinke. De tekst gaat eronder verder.

De videoclip was onderdeel van een groter doel: om geld op te halen voor mensen die vastzitten op het eiland Lesbos. Nadat kamp Moria er vorig jaar afbrandde, verslechterde de toch al erbarmelijke situatie van hen die daar zaten en soms nog steeds zitten.

Werelden samenbrengen

Dat Marc Floor zijn stem tegenwoordig gebruikt in een zangwedstrijd staat voor hem niet los van wat hij op Lesbos deed. Hij hoopt dat hij die werelden via zijn eigen sociale mediakanalen kan samenbrengen. Alleen al op Instagram heeft hij immers 54.000 volgers. "Mijn populariteit kan daar wel aan bijdragen", reageert hij. Hij laat zijn goededoelenprojecten, zoals Just a Million hoe dan ook niet varen.

Samen met zijn coach, de Achterhoekse rapper Snelle, wil Marc Floor vrijdag alles geven om The Voice Kids 2021 te winnen: "Het is spannend! Het ging heel snel allemaal en nu zit ik plots in de finale. Maar ik sta er heel simpel in, ik heb mij gewoon opgegeven en hoop dat het allemaal goedkomt."

En tot slot: weet Marc Floor eigenlijk wat hem nou zo populair maakt? "Ik denk dat mensen aan mij zien dat ik heel erg geniet van wat ik doe. Dat ik zingen gewoon leuk vind", besluit de finalist.