Muzikanten in wachtkamer voor optredens

“Ik dacht in eerste instantie chill, geen school, dus dan kan ik veel nummers schrijven”, zegt de negentienjarige zangeres Marise. “Maar ik had geen inspiratie doordat ik geen dingen meer om mij heen zag. Ik heb één liedje geschreven over corona en daar is het bij gebleven.” Marise studeert nog aan de Herman Brood Academie en staat aan het begin van haar carrière. Kevin zag als leadzanger van De Boetners vorig jaar zijn hele agenda wegvallen: “Al die strepen elke keer, het houdt niet op. Maar nu, dit jaar, zitten we weer vol motivatie en hebben we de nummers afgemaakt. Het einde van de nieuwe plaat komt in zicht. We zitten dus vol goede moed om weer op pad te gaan en nieuwe liedjes te spelen.”



De twee hebben recent een duet opgenomen, maar meer dan een optreden bij Optimaal FM zit er voorlopig niet in. Ook het afstuderen van Marise aan de Herman Brood Academie is door de coronacrisis volledig anders. Normaal zou ze in een sfeervol De Helling in Utrecht staan, nu moet het met een livestream. “Alleen mijn klas mag erbij zijn”, zegt de Baakse zangeres, die in 2019 de landelijke finale van Kunstbende won. “Het is leuk dat dat is geregeld, maar ik vind het echt heel jammer.”



‘Een eng beroep’

Voor Marise is de coronacrisis gelijk een reality-check, ondanks het optimisme over haar muzikale loopbaan. “Ik heb me beseft dat muziek best wel een eng beroep is. Dus heb ik ervoor gekozen om volgend jaar logopedie te gaan studeren, maar dat betekent niet dat ik ga stoppen met muziek.” De Baakse hoopt deze zomer met haar band veel het podium op te kunnen, één optreden springt er voor haar uit: “We spelen in augustus op Mañana Mañana, daar kijk ik echt naar uit.”



‘Met potlood’

Kevin heeft inmiddels enkele optredens in zijn agenda gezet. “Met potlood”, zegt de zanger van De Boetners. “Maar we blijven voorzichtig, want vorig jaar hadden we heel veel leuke dingen staan en was het elke keer een teleurstelling.” Hij kijkt het meest uit naar het tienjarig jubileum van de dialectrockers: “Het liefst op de ouderwetse manier. Schouder aan schouder, biertje in de hand en høken. Ik hoop dat het dit najaar gebeurt.”





