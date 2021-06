Anker van mogelijke pontonbrug uit de oorlog naar museum

Het oude anker werd in maart ontdekt. Na een tip van een inwoner dat het afkomstig kon zijn van een pontonbrug, onderzocht de archeologische werkgroep Bato de herkomst. Daarbij bleek dat tussen Tiel en Wamel tijdens de eerste oorlogsdagen in mei 1940 twee pontonbruggen aangelegd zijn om legertroepen over de Waal te verplaatsen. Dit gebeurde onder vijandelijk vuur, waarbij ook een slachtoffer viel.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De bruggen werden een paar dagen later alweer afgebroken. Het is waarschijnlijk dat het gevonden anker hierbij achterbleef. Het zou nog een tijd dienst gedaan hebben voor de veerpont.

Hans Berkien is lid van Bato en deed het onderzoek. "Echt zeker weten doe je het niet", zegt hij. "Er is geen direct bewijs. Maar een Tielenaar op leeftijd die het vertelt is een bron. In combinatie met wat bekend is van de geschiedenis ter plaatse en de staat van het anker. Dat doet wel vermoeden dat het inderdaad van zo'n brug is."

'Stukje unieke geschiedenis'

Berkien heeft zelf nog bij de Genie gediend. Zo kende hij ook het Geniemuseum. Dat was bijzonder verheugd met het bericht uit Tiel. "Het mailtje kwam binnen en dan is het de vraag: is het iets en moeten we hier iets mee", zegt adjudant Moos Raaijmakers die conservator van het museum is. "Toen bleek dat het een anker is dat waarschijnlijk te maken heeft met een pontonbrug uit de meidagen '40. Dat is een stukje unieke geschiedenis en natuurlijk willen we dat hebben."

Het museum dat komend weekend weer voor het eerst open gaat, gaat het anker conserveren en tentoonstellen. Het is een uniek stuk, stelt Raaijmakers. "Vooral omdat het verhaal erbij zit", zegt hij. "Dan wordt een object pas echt interessant. We hebben een aantal ankers liggen, maar zoals niet zoals dit. Als we iets aangeboden krijgen is het meestal een uniform, papierwerk, een baret-embleem of zoiets. Iets van dit formaat eigenlijk nooit."

Er waren ook ideeën om het anker mogelijk op de vernieuwde Waalkade tentoon te stellen. Wat dat betreft is het misschien een beetje jammer dat hij verdwijnt uit Tiel, erkent Berkien. "Aan de andere kant, als het inderdaad van zo'n brug afkomstig is, dan is het van de Genie. Eigenlijk keert het dan weer terug naar huis. Dus dat is ook mooi."

Zie ook: Tiel kiest voorlopig voor sobere nieuwe Waalkade