Iedereen wil fietsen, maar de fietsverkoper moet steeds nee zeggen

Aan bestellingen geen gebrek. Maar wanneer bestelde fietsen daadwerkelijk binnenkomen, daar is eigenlijk geen zinnig woord over te zeggen. Het probleem van de fietsenbranche is dat er door corona bijna geen fietsen uit het buitenland meer binnenkomen.

Vooral racefietsen

In Barneveld bij Het Tweewielerhuis is het niet anders: de klant moet langer wachten dan gebruikelijk. En dat terwijl het deze week ideaal fietsweer is. De krapte is vooral te voelen bij de race- en ATB-fietsen, het hoofdsegment hier in Barneveld.

Volgens eigenaar Roy Barten is de krapte begonnen in het begin van de coronafietsen toen de sportscholen dicht gingen en iedereen de fiets ging zien als middel om de conditie op peil te houden. "Binnen korte tijd waren we door de voorraad heen en die werd niet aangevuld omdat de grenzen dichtgingen. En dat raakte in eerste instantie de verkoop van nieuwe fietsen, maar hoe langer dit nu duurt, wordt het ook steeds moeilijker om de onderdelenvoorraad op peil te houden."

Reparaties gaan door

Hoewel de fietsen niet geleverd worden, kan iedereen wel gewoon doorfietsen op zijn eigen fiets. 'Want fietsreparaties kunnen gewoon doorgaan', zo stellen ze in Barneveld.