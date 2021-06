'Dit is echt heel gaaf', compleet legerkamp uit Tachtigjarige Oorlog blootgelegd in Spijk

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

In de Beienwaard wordt al een paar maanden bodemonderzoek gedaan. Er waren altijd al aanwijzingen dat er een zogeheten circumvallatielinie (omsingelingslinie) moet hebben gelegen. "Er is veel vastgelegd in die tijd van Frederik Hendrik, tekeningen en dagboeken. Dus we wisten dat we iets konden verwachten hier", vertelt Norde enthousiast. Hij leidt de opgravingen in Spijk.

In 2018 zijn al enkele proefopgravingen gedaan en die waren veelbelovend. Maar inmiddels zijn er vondsten gedaan die duiden op een compleet legerkamp.

De plek van de opgravingen in Spijk. Foto: Omroep Gelderland

"We zijn er vrijwel zeker van dat duizenden soldaten hier de winter van 1635 tot 1636 hebben doorgebracht", zegt Norde. Er zijn tientallen munten gevonden uit die jaren, honderden loden kogels, maar ook veel serviesgoed.

Ook is inmiddels een houten waterput blootgelegd en zijn er verschillende stookplaatsen ontdekt. In de buurt lag het fort de Schenkenschans, toen in handen van de Spanjaarden.

Voorbereiden en vervelen

"Die Staatse troepen van Frederik Hendrik hier waren zich aan het voorbereiden op een eventueel gevecht tegen de Spanjaarden. Maar ze waren vooral ook aan het wachten en zich aan het vervelen. We hebben namelijk ook heel veel tabakspijpjes gevonden en bierpullen. Maar dit klinkt mooier dan dat het is, want we weten ook dat die winter een kletsnatte winter was. Dus echt een pretje zal het hier niet geweest zijn", vertelt de archeoloog.

Je staat bijna oog in oog met de soldaten van die tijd

Het gebied is zo goed bewaard gebleven dankzij het water en de klei die er later overheen zijn gekomen. "Het lijkt wel alsof na die winter in 1636 iedereen zo is vertrokken en ze alles hebben achtergelaten." Volgens Norde is het daarom ook zo bijzonder: "Het brengt de Tachtigjarige Oorlog bijna onder handbereik. Je staat bijna oog in oog met de soldaten van die tijd. Dat is echt heel gaaf."

Eén van de vondsten. Foto: Omroep Gelderland

Te zien?

Alle voorwerpen die worden verzameld, worden schoongemaakt en uiteindelijk goed gedocumenteerd. Of het grote publiek nog iets van de vondsten kan zien is nog even de vraag. "Hopelijk wel, want het is echt een uniek verhaal wat we hier hebben liggen. Maar voorlopig zijn we nog wel even aan het graven hier."