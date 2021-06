Telefoon van hoofdverdachte in Arnhemse terreurzaak teruggevonden

In de Arnhemse terreurzaak is een door justitie kwijtgeraakte telefoon van hoofdverdachte Hardi N. (37) teruggevonden. Dat bleek dinsdag bij het gerechtshof tijdens een inleidende zitting. N. wil het toestel terug om zich voor te bereiden op zijn hoger beroep, aldus zijn advocaat Serge Weening.

Volgens de raadsman van de hoofdverdachte is zijn cliënt uitgelokt door de inlichtingendienst AIVD. Het bewijs daarvoor zou staan op de telefoon die eerder bij justitie was kwijtgeraakt. Met het toestel zou N. met zijn 'uitlokkers' hebben gecommuniceerd over het plannen van een terroristische aanslag in Nederland.

Belangrijk bewijsstuk

De telefoon van N. is een belangrijk bewijsstuk waarmee de verdediging wil aantonen dat N. is uitgelokt door de AIVD. Hij zegt dat hij is geradicaliseerd omdat hij gehersenspoeld zou zijn door AIVD-agenten. Op de telefoon zouden chatgesprekken staan die hij met hen heeft gevoerd.

Weening vraagt het hof de telefoon ter beschikking te stellen aan zijn cliënt. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft hier geen bezwaar tegen, mits dat in bijzijn van de politie en de advocaat gebeurt.

Niet opzettelijk kwijt

Het kwijtraken van de telefoon had niet mogen gebeuren, erkende het OM vorig jaar. Maar de officier van justitie ontkende destijds dat er bewijsmateriaal was verdoezeld. Dat noemde hij toen onzin en een complottheorie.

Bomvesten en wapens in vakantiehuis

De verdachten werden in september 2018 opgepakt in een vakantiepark in Weert, waar ze in het bijzijn van politie-infiltranten bomvesten pasten en met onklaar gemaakte kalasjnikovs oefenden. Met de arrestatie was Nederland aan een terroristische aanslag ontsnapt, stelde het OM.

Celstraf van 17 jaar

N. werd in oktober vorig jaar door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een celstraf van zeventien jaar. Vijf medeverdachten kregen celstraffen van tien tot dertien jaar opgelegd. De groep ging in hoger beroep, maar een van hen heeft zich teruggetrokken. Dat is Nadim S. (28), die tot tien jaar cel werd veroordeeld.

Het hof wil het hoger beroep in april volgend jaar inhoudelijk behandelen.

