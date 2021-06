Vanderhoeven nieuwe lijststrekker van D66 Oude IJsselstreek

Camiel Vanderhoeven is verkozen tot nieuwe lijsttrekker van D66 in Oude IJsselstreek. Hij volgt daarmee Ine Woudstra op, die op dit moment als lijsttrekker een eenmansfractie van de democratische partij in de gemeenteraad vormt.

"Het is een hele nieuwe uitdaging voor mij en dat is wel heel erg leuk", aldus Vanderhoeven. De in Netterden woonachtige nieuw verkozen lijsttrekker volgt Woudstra op die vanwege persoonlijke redenen uit de fractie in Oude IJsselstreek stapt: "Ine gaat verhuizen naar een andere gemeente en dan kun je geen raadslid blijven in Oude IJsselstreek. We waren voornemens om met Ine de komende verkiezingen in te gaan, maar onverwacht deed deze mogelijkheid zich voor."

Als fractievolger voor de democratische partij in Oude IJsselstreek is Vanderhoeven geen vreemde voor de gemeentelijke politiek. "Ik was al langer lid van de partij, maar begon in 2018 als fractievolger en richtte me op maatschappelijke en financiële kwesties. Dat wordt nu uitgebreid."

Een van de speerpunten voor Vanderhoeven en D66 Oude IJsselstreek wordt de communicatie naar de burgers toe: "De communicatie vanuit de gemeenteraad, maar ook vanuit het college, kan nog verder verbeterd worden en daar willen we ons voor inzetten." Op dit moment heeft de partij met Woudstra één zetel in de gemeenteraad. Vanderhoeven hoopt bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 te groeien met D66: "Twee zou leuk zijn en drie helemaal fantastisch. We gaan een goed verkiezingsprogramma schrijven. Ik denk dat er wel mensen aangesproken worden door het redelijke geluid van D66."