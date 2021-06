Rookvrije zone bij zeven Nijmeegse huisartspraktijken

Bij zeven Nijmeegse huisartsenpraktijken liggen sinds maandag ‘rookvrij’-tegels in de straat. Niet toevallig gebeurde dit op Wereld-Niet-Roken-dag. Initiatiefnemer is huisarts Pim Keurlings, samen met “Wij zijn groen, gezond en in beweging Nijmegen”.

Door een rookvrije omgeving te creëren laat je het roken minder normaal worden en ontmoedig je roken. Bij ziekenhuizen had je al rookvrije zones, maar bij huisartsenposten waren dit soort ruimtes er nog niet. En dat terwijl een steekproef liet zien dat een grote groep Nijmegenaren positief staat tegenover een rookvrije zone bij huisartsen. Daarom kwam Keurlings in actie. Hij vertelt: “Huisartsen geven met een rookvrije ingang het goede voorbeeld. Ook kan het een opening vormen voor een gesprek over roken.”

Gevolgen

In Nederland sterven ongeveer 20.000 mensen per jaar aan de gevolgen van roken. “Een indrukwekkend getal, ook als je het vergelijkt met het aantal mensen dat in het afgelopen jaar aan het coronavirus is overleden. En dat terwijl stoppen met roken de levensverwachting sterk kan verbeteren”, zegt Keurlings.

Veel animo

Zeven huisartsenpraktijken in Nijmegen werden door Keurlings benaderd om mee te doen.

Dat deed hij in samenwerking met Gemeente Nijmegen, NEO Huisartsenzorg en Pharos. Een van de deelnemende praktijken is Wijkgezondheidscentrum Lindenholt. Huisarts Mirjam Meijer vertelt waarom: “Sommige patiënten hebben veel last van mensen die bij de ingang nog even hun sigaretje roken. Mensen met astma bijvoorbeeld.” De andere deelnemende huisartsenpraktijken zijn Huisartsenpraktijk Beulen, Medisch Centrum Oud-West, Gezondheidscentrum Bottendaal, Medisch Centrum Sint-Anna, Huisartsenpraktijk De Wedren en Huisartsenpraktijk Daniëlsplein.