Woningtekort loopt de komende jaren verder op: 'De situatie is heel nijpend'

De piek wordt bereikt in 2025. De regio Nijmegen spant dan de kroon met een woningtekort van bijna 8 procent (dat betekent dat er 8 procent te weinig huizen zijn, ten op zichte van de vraag) , gevolgd door Ede (6,2 procent) en Arnhem (5,3 procent).

In geen enkele regio is het tekort in 2029 onder de 'acceptabele' 2 procent.

De woningtekorten worden door onderzoeksbureau ABF berekend. Dat bureau geeft elke vijf jaar een percentage. Na 2025 neemt het tekort wel af, maar het gat is zo groot dat het nog lang duurt voordat de tekorten zijn ingelopen.

Grote zorgen

Gedeputeerde Peter Kerris maakt zich grote zorgen om deze ontwikkeling. "De situatie is heel nijpend. In de Achterhoek voor de starters, in Nijmegen is de nood echt heel erg hoog en ook in Ede, als je ziet dat de Randstad steeds verder naar het oosten opschuift."

De provincie is volop bezig om gemeenten te ondersteunen in het maken en uitvoeren van plannen voor woningbouw én dat is hard nodig. "Bij gemeenten is te weinig kennis, te weinig expertise. We bieden gemeenten de helpende hand, met een versnellingsteam en geld om mensen in te huren. Maar capaciteit bij gemeenten is echt een van de grootste knelpunten, we roepen ook het Rijk op om daar echt op in te zetten."

Plannen komen niet van de grond

Want er zijn volgens Kerris wel plannen, maar de sleutel wordt niet altijd geleverd. "Die plannen komen slecht van de grond. Er zijn wel locaties - plancapaciteit noemen wij dat - maar er is bijvoorbeeld geen geld, procedures zitten in de weg of er zijn problemen zoals stikstof."

Die plannen - daar is iedereen het over eens - moeten nu razendsnel van de grond komen. Want zoals het er nu voor staat is in 2034 alleen in Doetinchem het tekort onder de acceptabele grens.

