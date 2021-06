Dode bruinvis in Elburg mysterie, onderzoeker spreekt van 'gekke vondst'

Dat een bruinvis aanspoelt in ons land is niet uniek. Het is immers de meest voorkomende walvissoort in de Noordzee. Jaarlijks stranden zo'n 500 tot 600 bruinvissen.

Het gaat dan vooral om dieren die aanspoelen aan de kust. Hoewel de bruinvis zowel in zout, brak als zoet water kan leven, laat de kleine walvis zich eigenlijk nooit verleiden tot een zwemtocht door het binnenland.

Neergelegd?

“Dit is een gekke vondst”, zegt IJsseldijk dan ook. “Niet veel dieren worden binnenlands aangetroffen. Ik kan me alleen herinneren dat zo'n vijf jaar terug een bruinvis dood werd gevonden bij Krommenie, nadat die bij Den Helder het Noordhollandsch Kanaal was ingezwommen.”

Als deze ongelukkige bruinvis al zelf naar onze provincie is gezwommen, is die volgens de onderzoeker misschien via IJmuiden en Amsterdam in Elburg terechtgekomen. Maar net als de vinders houdt ze er ook rekening mee dat het dier in de haven is neergelegd. Wat daar de reden voor kan zijn, weet ze niet.

Gaat het misschien om een bruinvis die slachtoffer werd van bijvangst van een visser? “Dat scenario heb ik ook gehoord. Maar ik kan niet heel goed begrijpen waarom je die dan binnenlands zou dumpen.”

Heel mager

IJsseldijk heeft goede hoop dat de autopsie van dinsdag meer duidelijkheid geeft. “We kijken met een wijde blik naar waar het dier aan is overleden. Op de foto's zag ik al dat het om een heel mager dier gaat. Het was geen gezonde bruinvis.”

Het dier heeft ogenschijnlijk een verwonding aan het hoofd, maar volgens de onderzoeker kan het ook om een 'postmortale verandering' gaan. “Het was warm gisteren en het dier lag in de zon. Dan kan de huid van een dode bruinvis snel loslaten.”