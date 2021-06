Drooggevallen beken stromen weer, maar veel onderwaterleven ontbreekt nog

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Baakse Beek was wandelpad

Nu de waterhuishouding in de meeste beken weer grotendeels op peil is, zijn studenten bezig om het onderwaterleven in de Baakse Beek bij Vorden in kaart te brengen. Vissen zitten er nauwelijks nog in de schepnetten van de studenten, terwijl er vijf jaar geleden nog volop gevangen werd.

Andere beestjes duiken wel op. In veel gevallen gaat het om dieren die het grootste deel van hun leven in het water leven, maar die in het volwassen stadium kunnen vliegen. Dit geldt bijvoorbeeld voor juffer- en libellenlarven.

Libellen brengen het grootste deel van hun leven in het water door. Foto: Laurens Tijink

Toch worden ook andere beestjes gevangen die op eigen kracht niet snel terugkomen in een drooggevallen beek. Waarschijnlijk hebben deze diersoorten het overleefd door naar plekken te trekken waar wel wat water is blijven staan.

Droogte voorkomen

Studenten Land- en Waterbeheer zoeken naar oplossingen om in de toekomst problemen door droogte te voorkomen. Een van de oplossingen waarnaar gekeken wordt is het minder diep maken van de beek. Dat kan door de watergang deels op te vullen met zand. Hierdoor wordt er minder water afgevoerd, wat dan beschikbaar blijft voor de omgeving.

Ook de komende jaren blijven de studenten van hogeschool Van Hall Larenstein de Baakse Beek bij Vorden monitoren.