Inbraak bij echtpaar, Volvo met wit kenteken gezocht

Een man belt die middag aan, maar als er niet wordt opengedaan keert hij om.

Niet veel later rijdt er een donkere auto langzaam door de straat. Enkele minuten daarna zien we drie mannen langs de schutting lopen, en vervolgens de tuin in gaan.

De mannen zijn even bezig, met veel geweld krijgen ze de achterdeur open. Zo’n tien minuten later verlaat het drietal de woning via de voordeur. De daders namen een portemonnee met inhoud mee.

Volvo met wit kenteken

De politie is op zoek naar de inzittenden van een Volvo, met witte kentekenplaten. "Het is niet duidelijk of deze auto of de inzittenden iets te maken hebben met de inbraak", zegt Sven Strijbosch van de politie. "Het kan ook om getuigen gaan. Daarom roep ik de inzittenden op zich bij ons te melden."

Iets gehoord of gezien? Bel 0800-6070 of (anoniem) 0800-7000. Het zaaknummer is 2021114741.

Uiteraard is het mogelijk een tip achter te laten via de website van de politie. Dat kan hier.