Kamervragen over ziekenhuis in Zutphen na onduidelijkheid over toekomst

CDA-Kamerlid Joba van den Berg wil opheldering van de minister van Medische Zorg over de toekomst van het ziekenhuis in Zutphen.

Wie zijn er betrokken bij de besluitvorming over de toekomst van het ziekenhuis, en met wie wordt er gesproken over de toekomstplannen. Met die vragen begint Kamerlid Van den Berg haar vragenvuur, gericht aan demissionair minister Tamara van Ark.

Regiobeeld

In de vragen gaat ze ook in op het regiobeeld van Apeldoorn en Zutphen. Dit document behelst volgens het CDA-Kamerlid slechts enkele pagina's, terwijl het een beeld moet geven van de huidige en toekomstige zorgbehoeften in de regio. "Deelt u de mening dat dit regiobeeld kwalitatief ondermaats is?", aldus van den Berg.

Mocht de acute zorg in Zutphen anders ingericht worden, dan wil Van den Berg weten wat dat betekent voor de aanrijtijden van ambulances, die dan naar andere ziekenhuizen moeten. Ook wil het CDA-kamerlid weten welke rol er is weggelegd voor streekziekenhuizen, zoals het ziekenhuis in Zutphen, als corona straks achter de rug is.

Onderzoek

Gelre Ziekenhuizen, met vestigingen in Apeldoorn en Zutphen, doet dit jaar onderzoek naar hoe zij de zorg in de toekomst wil inrichten. Op de huidige voet doorgaan is volgens Nella Croese, voorzitter Vereniging Medische Staf van Gelre Ziekenhuizen, geen optie. "Wij moeten met onze tijd mee. De vraag komt op ons af dat het efficiënter, kwalitatief beter en goedkoper moet."

De komende maanden bekijkt Gelre Ziekenhuizen daarom onder meer of de Spoedeisende Hulp (SEH) en de IC in Apeldoorn én Zutphen openblijven. Inwoners van Zutphen vrezen dat deze afdelingen in hun stad gaan sluiten. Een petitie voor behoud van een volwaardig ziekenhuis is inmiddels door ruim 15.000 mensen uit Zutphen en omgeving getekend, en aangeboden aan het ziekenhuis.

Eerdere vragen nog niet beantwoord

In april vroeg de SP ook al om opheldering omtrent het ziekenhuis in Zutphen, door middel van Kamervragen. Kamerlid Maarten Hijink wilde van demissionair ministers Hugo de Jonge en Tamara van Ark weten of de IC en de spoedpost in Zutphen open blijven.

Van Ark liet eind april weten dat de antwoorden op de vragen later zouden komen dan gebruikelijk. Tot op heden zijn die vragen ook nog niet beantwoord.

Zie ook: