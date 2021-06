Anton Pieck Museum gaat 5 juni weer open

Roodkapje

De expositie Roodkapje, sprookje voor de Efteling toont originele ontwerptekeningen voor het sprookje Roodkapje in de Efteling en de vertelling van Roodkapje in het sprookjesboek van de Efteling. In het museum is de bedstee van oma nagebouwd en voor de kinderen is er een speurtocht.

Alfabet

Tijdens de expositie Alfabet zijn de originele tekeningen van Charlotte Dematons te zien. Zij tekende prachtige prenten bij iedere letter van het alfabet. De tekeningen zijn ware zoekplaatjes waarin allerlei voorwerpen, dieren en mensen zijn te vinden waarvan de naam met de betreffende letter van de tekening begint.

Charlotte Demantons is een graag geziene exposant in het museum en haar tentoonstellingen trekken altijd veel bezoekers. De expositie Alfabet is tot en met 16 januari 2022 te zien in het museum.

Stille Wateren, diepe gronden

In de expostie Stille wateren, diepe gronden is te zien hoe Anton Pieck het landschap om hem heen zag én je maakt nader kennis met de man achter de kunst. Immers, stille wateren hebben diepe gronden. De expositie Stille Wateren, diepe gronden is tot en met 15 januari 2023 te bezoeken.

Corona-maatregelen

Wil je het museum bezoeken, dan moet je rekening houden met de corona-maatregelen die nog van kracht zijn. In het museum mogen maximaal 28 bezoekers gelijktijdig aanwezig zijn. Door is het belangrijk een ticket te reserveren. Als je geen ticket reserveert, dan kan je alleen het museum bezoeken als het maximum aantal bezoekers nog niet is bereikt.

