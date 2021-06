Jongen beroofd in Sonsbeekpark in Arnhem

Het slachtoffer werd bedreigd door een andere, hem onbekende jongen. Die eiste dat zijn slachtoffer zijn tas zou afgeven. De jongen met de tas rende weg, maar viel. Daaropvolgend werd hij geslagen en zijn tas meegenomen.

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

De dader stapte bij iemand achter op een scooter en die reed de Burgemeesterswijk in, in de richting van de Bouriciusstraat. De scooter waarop de verdachte als bijrijder wegreed was donkerkleurig en had een breed stuur.

De dader

De dader is een jaar of 16 à 17 en ongeveer 1 meter 85 lang. Hij heeft een donkere huidskleur en droeg op het moment van de straatroof een zwart trainingspak met een witte bies en het logo van Nike.

Heb je camerabeelden van de omgeving van het Sonsbeekpark en die dateren van woensdag 26 mei, de politie wil ze graag bekijken.

Iets anders gehoord of gezien dat met de straatroof te maken heeft, bel dan ook 0800-6070 of (anoniem) 0800-7000. Het zaaknummer is 2021236161. Er is ook een tipformulier op de website van de politie en dat vind je hier.