Géby woont met zijn gezin in een kerkje: 'Dit is onze trots'

Het was niet altijd de droom van het gezin om in een kerk te gaan wonen, maar als bouwkundige verzorgde Géby jarenlang het teken- en rekenwerk voor het onderhoud van de kerk. Toen die al een paar jaar te koop stond en de aannemer toch nog eens vroeg of het wat voor hen was, zijn ze er toch eens goed over gaan nadenken. En van het een kwam het ander.

De kerkwoning in Appeltern Foto: Omroep Gelderland

Wanneer je dan besloten hebt om een kerk te kopen, ben je er nog lang niet. Het was namelijk een heel traject volgens Géby. "Vanaf het moment van koop tot het vergunningstraject. En daarna de bouwplanning en de hele verbouwing. Ik ben er heel trots op dat we dit allemaal ook nog eens zelf gedaan hebben."

Aan de buitenkant kun je goed zien dat het om een kerk gaat. Maar binnen zijn ook zeker nog elementen terug te zien, zoals de grote ramen en de preekstoel die nog helemaal in tact is. "Tijdens de verbouwing hebben we de stoel tijdelijk weggehaald en toen weer teruggeplaatst."

Presentator Jan de Hoop ging op bezoek bij het gezin Van Beuningen Foto: Omroep Gelderland

Géby en zijn gezin beseffen elke dag dat ze op een bijzondere plek wonen. "Waar wij wonen is niet normaal. Dat beseffen we ons elke dag nog. Het heeft ons allemaal veel bloed zweet en tranen gekost, maar gelukkig wel tranen van geluk."

Bekijk hier de hele uitzending van Jan Houdt Huis:

