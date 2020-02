Dierenpensionhoudster in tranen na vreselijke vergissing

'Ik heb wel leergeld gehad hè!? Ik hoop niet dat het me ooit nog overkomt, want dit vind ik echt heel erg.' Terwijl Willie Velhorst van het Vordense dierenpension De Poelert dit zegt, vecht ze tegen de opwellende tranen.





De pensionhoudster breekt pas echt als ze voor de camera van Omroep Gelderland vertelt hoe de eigenaren van Teigetje zich op dit moment moeten voelen. Teigetje is per ongeluk verwisseld met poes Max (te zien op de foto hierboven) en sindsdien ontbreekt elk spoor van het beestje.

Verschrikkelijke vergissing

Maandag komt de eigenaar van poes Max bij het dierenpension om zijn poes op te halen. 'Bij binnenkomst zag hij zijn poes in een mand op de kast liggen', zegt de pensionhoudster. 'Ha Max', klinkt het. De poes wordt liefdevol geaaid, terwijl hij in zijn kooitje wordt gestopt en naar huis wordt meegenomen. Pas 's avonds bij het tellen van de poezen ontdekt Velhorst de verschrikkelijke fout. Het baasje van Max heeft per ongeluk poes Teigetje meegenomen 'die als twee druppels water lijkt op Max', aldus Velhorst. 'De schrik sloeg mij om het hart.'

Geëmotioneerd roept ze wat er na de ontdekking van de fout door haar hoofd schoot: 'Ooooh, ik heb geen contactgegevens meer van de baas van Max.' De pensionhoudster legt uit dat zij de naam en het telefoonnummer van de eigenaar altijd opschrijft en bij het inentingsboekje stopt van de poes die komt logeren. Wordt het beestje weer opgehaald, dan wordt het hele pakketje meegegeven. Snikkend zegt Velhorst: 'Dat gaat voortaan dus anders! Ik vind het heel naar. Het is toch verschrikkelijk? Het zal jouw poes maar wezen!', aldus een trillende pensionhoudster.

Dierenarsten ingeschakeld

De dierenpensionhoudster belt als eerste de eigenaren van Teigetje. Daarna neemt ze contact op met verschillende dierenartsen in de omgeving van Vorden en vraagt of zij poezen in hun bestand hebben met de naam Max. 'Dat hebben ze wel, maar het zijn er zoveel, wel honderden, dus dat is gewoon niet te traceren. Ze hebben echt hun best gedaan voor mij, want ze vonden het net als ik verschrikkelijk.'

De pensionhoudster vermant zich en doet een oproep voor de camera: Of degene die de poes maandagmorgen heeft opgehaald contact wil opnemen. Hoe de man er precies uitzag, kan Velhorst zich niet meer goed herinneren. 'Ik ben zo in de war. Het was een doorsnee man. Niet extra lang of extra klein, of dik of dun.' De pensionhoudster kan ook niet meer herinneren in wat voor auto de man de poes kwam ophalen.

De echte Max loopt ondertussen vrolijk rond in het dierenpension. Niet bewust dat Teigetje zijn plaats heeft ingenomen.