Nog even zonnig en warm, daarna kans op pittige buien

Nog even genieten van de zon want er is regen in aantocht. Foto: Pixabay

Veel zon, een knalblauwe hemel en geen zuchtje wind; het is op en top zomer in Gelderland. Maar dat gaat veranderen.

Volgens Wilfred Janssen van Weerplaza is er regen in aantocht. "Donderdag en vrijdag krijgen we met buien te maken. Dat kunnen soms pittige zijn, waarbij ook onweer mogelijk is", vertelt hij op Radio Gelderland.

Maar zover is het nog niet. Zonaanbidders kunnen vandaag nog hun hart ophalen, want het belooft weer een stralende dag te worden. Het kwik stijgt naar een graad of 26 en er staat weinig wind.

"In de tuin zal het voor de meesten niet aangenaam zijn, als de zon er dan vol op staat", stelt Janssen. Volgens hem is het later op de dag wel lekker om buiten te zitten, want tot zonsondergang blijft het warm.

Veel regen in korte tijd

Morgen komt er nog graadje bij, maar dan zien we wel wat meer bewolking. "Dat verraadt eigenlijk al een beetje een weersverandering", zegt Janssen. Donderdag en vrijdag kan er lokaal in korte tijd veel regen vallen. "Maar dan wordt het evengoed nog 25 graden op de warmste plaatsen."

Zaterdag doet de temperatuur dan wel een stapje terug. Dan wordt het 22 of 23 graden. Misschien valt dan nog een enkele bui. Zondag is het dan weer droog met vergelijkbare temperaturen", voorspelt Janssen.