Verdeelde raad stemt toch in met Regionale Energie Strategie

Wel besloot de gemeenteraad dat de Hattemerpoort niet langer als zoekgebied voor zonnepanelen opgenomen mag worden in de Regionale Energie Strategie. Een amendement om ook zonnepanelen op de voormalige vuilstort tegen te gaan kreeg geen meerderheid.

Tijdens het debat was er veel kritiek op wethouder Auke Schipper en collega-raadsleden. "We zijn slecht geïnformeerd", vonden meerdere partijen. "We wisten allemaal niet dat de Hattemerpoort opgenomen was in de RES, als gebied waar mogelijk zonnepanelen geplaatst worden. Dat moeten we niet willen", zei Erik Kort namens D66.

Niet transparant

"Bovendien is er niets gedaan met alle input die de gemeenteraad eerder gegeven heeft", vervolgde Kort. "Het is niet bepaald transparant, hoe dit document tot stand is gekomen." Wethouder Schipper was het niet eens met de verwijten aan zijn adres. "Ik heb altijd eerlijk gezegd waar de zoekgebieden liggen. Ik begrijp niet waar deze verwijten vandaan komen."

Toch waren alle partijen het erover eens dat er op de Hattemerpoort geen zoekgebied hoort te liggen. "Misschien is het onze eigen fout dat we dit niet wisten, maar laten we dit proces dan in elk geval zorgvuldig doorlopen", zei Harry Kremer van het CDA. Een amendement van zijn partij en de PvdA werd unaniem aangenomen.

Geen garantie

Wethouder Schipper was niet blij met de wijziging van de RES. "Nu moet ik met dit amendement naar de rest van de stuurgroep van de RES, terwijl dit niet eerder een onderwerp van discussie is geweest. Ik kan niet garanderen dat dit zoekgebied ook daadwerkelijk uit de RES verdwijnt", zei hij gepikeerd. "Maar uiteraard zal ik doen wat de raad van me vraagt."

Een amendement dat ook het controversiële zoekgebied op de voormalige vuilstort zou verwijderen uit de RES, werd met acht stemmen tegen zeven verworpen. CDA en ChristenUnie verweten het grootste deel van de rest van de raad dat zij binnen een jaar van mening veranderden. "Die partijen draaien", zei Arend Palland van de ChristenUnie. "Een jaar geleden hebben we dit gebied nog aangewezen als zoekgebied, onder bepaalde voorwaarden. Dat ze nu terugkrabbelen, maakt hen niet betrouwbaar."

Na de schermutselingen bleken alleen D66 en HattemCentraal tegen de RES 1.0 te zijn. Daarmee is het document vastgesteld door de raad. De RES 1.0 moet voor 1 juli door alle gemeenteraden worden ingestemd.