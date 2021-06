Afzwaaiende wethouder Harry Matser van Zutphen: 'Ik hou onvoorwaardelijk van deze stad'

"Het was een bijzondere rit", zei Harry Matser maandagavond bij zijn afscheid in de gemeenteraad. De wethouder gaf aan dat het 'heilige vuur' waarmee hij aan zijn wethouderschap begon, al een tijdje niet meer zo hevig brandde. "De kans om ergens anders met nieuw elan aan de slag te gaan, heb ik daarom aangegrepen."

Matser is een echte Zutphenees: hij groeide op in Zutphen en is vervolgens nooit meer weggegaan. "Ik hou onvoorwaardelijk van deze stad", zei hij bij zijn afscheidsspeech. Vooral van de ontmoetingen met inwoners heeft hij tijdens zijn wethouderschap genoten. "Een fantastische tijd", zei hij maandagavond.

Tekort van 16 miljoen

Minder leuke herinneringen heeft de afzwaaiende wethouder aan 2018, toen er vlak na zijn aantreden een groot financieel tekort aan het licht kwam. "Bezuinigingen na bezuinigingen zonder een concreet perspectief op mijn portefeuille duurzaamheid en mobiliteit, hebben er bij mij flink ingehakt."

Inwoners van Zutphen kregen flinke lastenverzwaringen voor de kiezen, de ozb ging omhoog en de parkeertarieven werden opgeschroefd. Ook werd er op het gemeentelijk apparaat bezuinigd en op het onderhoud in de stad. "Lokaal meer betalen en er minder voor terugkrijgen doet pijn bij onze inwoners, en ook ik heb hier wakker van gelegen", vertelde Matser.

Volharding

Burgemeester Annemieke Vermeulen roemde Matser om zijn inspirerende en volhardende inzet de afgelopen jaren. "Ineens zakten we in het rood. Een tekort van 16 miljoen. Daar ben je vol voor gegaan, natuurlijk ondersteunt door het college en medewerkers. Maar als jij niet zo ongeduldig, tegendraads en volhardend was geweest, waren we niet zover gekomen."

Raadslid Martijn Siemes noemde de vertrekkende wethouder 'pijnlijk' eerlijk. "Harry was niet te beroerd om zonder omhalen te delen dat het niet goed ging. Dat niet overal geld voor is, en dat het anders moet.” Een ‘strenge wijkvader’ die in de afgelopen drie jaar veel respect heeft afgedwongen, stelde Siemes.

Somber en teleurgesteld

Op het gebied van duurzaamheid, één van de speerpunten van de wethouder, heeft de Zutphenees zijn doelen niet kunnen bereiken. "Van mijn oorspronkelijke gedachte en ambitie: aan de slag om in 2030 energieneutraal te zijn, is helaas maar weinig overgebleven", constateerde Matser maandagavond.

Hoewel er op enkele punten wel vooruitgang is geboekt, moet er volgens hem nog heel veel gebeuren om de klimaatdoelen te halen. "In dit tempo gaan we het niet halen om Zutphen energieneutraal te maken in 2030. Daarover ben ik bezorgd en teleurgesteld."

Opvolger

GroenLinks heeft in Eva Boswinkel (36) een nieuwe wethouder gevonden. Indien de raad akkoord gaat met haar benoeming zal zij in augustus geïnstalleerd worden.

