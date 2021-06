Ernstig dementerenden moeten weg, omdat zorg te duur is: 'Ze worden als postpakketjes weggezet'

"Ik ben verbaasd en boos, hier moeten we iets tegen doen. Mensen zijn geen postpakketjes. Je kan ze niet maar gewoon oppakken en ergens anders neerplanten", zegt Apeldoorner Wilco Westrik die het onbegrijpelijk vindt dat zijn 94-jarige moeder waarschijnlijk binnenkort weer moet verhuizen. "Mijn moeder heeft de afgelopen jaren in verschillende instellingen gewoond. Ze heeft nu eindelijk een plek waar ze zich thuis voelt. Nu weer weg moeten, brengt een hoop onrust met zich mee."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

'Bedrijfseconomisch niet haalbaar'

Vorige week dinsdag heeft zorginstelling KleinGeluk aan familieleden en verzorgenden van de 24 dementerende bewoners, die in Het Kristal wonen, laten weten dat de zorg waarschijnlijk gaat stoppen.

In een brief en tijdens een bijeenkomst laat de zorginstelling weten dat 'het aanhouden van Het Kristal voor deze kleine groepen bewoners op termijn helaas bedrijfseconomisch voor KleinGeluk niet meer haalbaar is'.

KleinGeluk is in vergevorderde onderhandelingen met een andere partij om het huurcontract van Het Kristal over te nemen. Deze zorginstelling, waarvan de naam nog niet bekend is, richt zich op een andere doelgroep. Dit betekent dat de huidige vorm van zorg stopt en alle bewoners naar een andere plek moeten.

Gebrek aan transparantie

Wilco heeft zijn twijfels over de noodzaak van de verhuizing. "Het bestuur is niet transparant, ik mis openheid van zaken. Ik wil weten of de cijfers en feiten die worden aangedragen als reden om de zorg te stoppen kloppen."

Hij is ook niet te spreken over hoe de zorginstelling met hem en de andere direct betrokkenen communiceert. "Ik mis vanuit het bestuur inlevingvermogen en empathie. Ook mis ik het samen optrekken in een zeer ingrijpende gebeurtenis."

Ingewikkelde beslissing

Meerdere familieleden van bewoners laten aan Omroep Gelderland weten zich grote zorgen te maken. Ook geven ze aan te betwijfelen of het stoppen van de zorg de enige optie is en een gebrek aan transparantie en inlevingsvermogen vanuit het bestuur te ervaren.

Een begrijpelijk reactie, vindt bestuurslid Bert Blaauw. "Ik begrijp dat het een hele ingewikkelde beslissing is en ik begrijp de reacties. Maar als bestuurder moet ik een afweging maken voor de hele zorginstelling. Ik heb zeker begrip voor alle emoties en juist daarom hebben wij de ambitie om de vervangende zorg zo goed mogelijk voor iedereen te regelen."

'Laatste woord nog niet gesproken'

De familieleden laten het er niet bij zitten. Sommigen hebben juridische hulp ingeschakeld of zijn bezig met een klachtenprocedure. Raadsfracties GemeenteBelangen en SP hebben inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Ook Wilco legt zich er niet bij neer. "Vanuit hier ga ik verder om in ieder geval meer reuring te brengen in deze situatie, want het kan niet zo zijn dat mensen niet kritisch meekijken. Volgens mij is het laatste woord hierover nog niet gesproken."