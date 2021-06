Lokale horeca organiseert culinaire fietsroute

Een collectief van 5 horecaondernemers in en rondom Lingewaard organiseert in samenwerking met Reis & Spijs een culinaire fietsroute in het weekend van 12 en 13 juni. Tijdens de fietstocht (her)ontdekken inwoners en toeristen de veelzijdige regio rondom de Waal en de Nederrijn, onder het genot van een hapje en drankje onderweg.

De route voert langs bezienswaardigheden, over de dijken en door de uiterwaarden. Regelmatig is er een oversteek met het veerpont over de rivieren.



De deelnemende horecagelegenheden waar de deelnemers onderweg van een hapje en drankje genieten zijn Wijs IJs in Gendt, Café NR5 in Huissen, Thoen & Thans in Oud-Zevenaar, T Centrum in Babberich en De Commies in Tolkamer.

Geïnteresseerden kopen vooraf een deelnamebewijs via de website www.reisspijs.nl en krijgen dan een eenvoudig te volgen fietsroute. Het initiatief is geboren in tijden van corona en wegens het succes van een eerdere autoroute voortgezet, en sluit aan op de behoefte van Nederlanders om de vakantie deze zomer in eigen land door te brengen.