Dode bruinvis gevonden in Elburg: 'Die moet zijn neergelegd'

"We twijfelden eerst of hij wel echt was. Toen zijn we dichterbij gingen kijken, ontdekten we al snel dat het echt om een bruinvis gaat", zegt Bruijnes. Hij volgt alles in Elburg en publiceert op de Facebook-pagina de Loermeeuw.

"Toen ik dit er op zette, kwamen er gelijk mensen kijken. Ook iemand van SOS Dolfijn, die heeft toen contact opgenomen met de gemeente."

LOEmedia meldt dat het dier wordt overgebracht naar de Universiteit Utrecht, daar wordt onderzoek gedaan naar wat er precies gebeurd is. Voor Bruijnes is het helder, het dier is niet aangespoeld.

"Dat denk ik niet, aangespoeld lijkt me ook sterk want we hebben geen golven. De bruinvis was gewond aan de kop, ik dacht: die moet hier neer gelegd zijn."