Eindelijk heeft bloemist Dries tijd voor zijn eigen planten

"Dat is nooit anders geweest. Als ik thuis kwam van het werk ging ik daar de moestuin in. Het is fijn als je hobby je werk is en omgekeerd." Zijn vrouw Marijke ziet er naar uit Dries vaker thuis te hebben. "Die moestuin willen we alleen maar verder uitbreiden en daar is nu meer tijd voor."

Net als de andere hobby’s van Dries trouwens. Sinds jaar en dag filmt hij op feesten en partijen en maakt hij films over de geschiedenis van de gemeente Voorst. En in de weinige vrije tijd die er dan nog over is, haalt hij oud papier op om de muziekvereniging te ondersteunen.

Maar het belangrijkste is toch het tuincentrum. "Ik had mijn dienstplicht erop zitten en heb direct de plunjezak voor de tuin verruild. Daar ben ik ook voor opgeleid. Ik heb kennis van bloemen en planten en de verzorging ervan."

'Na 40 jaar mag je er wel iets van weten'

En dat beamen klanten die op de laatste werkdag van Dries nog even naar het tuincentrum komen om afscheid te nemen. Allemaal noemen ze Dries een aardige man, maar het meest roemen ze zijn grote kennis van zijn producten en de waardevolle adviezen die hij geeft.

"Dat is wel fijn om over jezelf te horen", zegt Dries. "Maar na ruim veertig jaar mag je er ook wel iets van weten natuurlijk." In die ruim veertig jaar droeg Bosma een aanzienlijk steentje bij aan de groei van het bedrijf, waar veel werknemers, net als Dries, al tientallen jaren in dienst zijn.

Ongetwijfeld gaat hij het allemaal missen en vandaag is dan ook een emotionele dag voor de pensionaris. "Maar ik sta volledig achter mijn besluit. Ik ben 65 jaar en fit, heb nooit gedronken of gerookt. Het fietstochtje naar het werk en de mensen zal ik missen maar vervelen zal ik me niet. Ik zal altijd bezig blijven."

