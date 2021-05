Bewoners naastgelegen appartementen kunnen weer naar huis na grote brand

Die woningen moeten dus nog wel goed schoongemaakt worden, stelt Bierman. Onveilig is het volgens hem niet. "We hebben metingen uitgevoerd en die mensen mochten terug."

Nadat de technische recherche van de politie hun onderzoek had gedaan kwam de brandweer terug voor wat 'nawerk', legt Bierman uit. Daarbij was te zien dat brandweerlieden vanaf halverwege de middag toch nog uren bezig waren met blussen, boren en hakken. Alle plafonds moeten eruit omdat het isolatiemateriaal door de hitte alsnog begint te smeulen, legt een van hen uit.

'Teruggekomen om alles uit te maken'

"Daarom zijn we teruggekomen. Om die laatste resten voor honderd procent uit te maken en alles nog een keer goed te controleren", verduidelijkt Biermans.

Dat er ruim twaalf uur later nog zoveel hitte in het pand zit die opnieuw tot smeulbrandjes leidt, is bij een dergelijke brand volgens hem een normaal beeld. Toch was de situatie veilig genoeg om de politie daar voor die tijd al hun werk te laten doen, weet Bierman. Een aannemersbedrijf is ondertussen begonnen met het dichttimmeren van het pand.

De politie heeft al laten weten dat de brand vermoedelijk is aangestoken. Twee personen zouden op een scooter zijn weggereden in de richting van de Nelson Mandelabrug. Bij de ingang van de shishalounge lagen meerdere jerrycans. De politie hoopt op tips van getuigen. Ook is ze op zoek naar camerabeelden.

