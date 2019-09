Van Miltenburg en Voortman leggen het bij

Voortman wilde opheldering over de onterechte verdenking dat zij namen van kandidaten voor de post van Nationale ombudsman had gelekt naar de media.

Na een urenlang gesprek zeiden ze dat ze 'geen twijfel hebben over elkaars goede bedoelingen'. Verder meldden ze dat het voor Voortman 'een hele moeilijke kwestie is geweest' en dat Van Miltenburg 'betreurt dat zij daar te weinig oog voor heeft gehad'. Het Kamerlid 'waardeert de aandacht die de voorzitter aan de zaak heeft besteed'.

Brief Nieuwsuur



De zaak kwam maandag aan het rollen toen Nieuwsuur meldde dat Voortman een brief aan het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer (presidium) had gestuurd. Ze schreef dat haar integriteit door de zaak in twijfel is getrokken en dat 'het erop lijkt dat mensen mij doelbewust schade hebben willen berokkenen'.



Dinsdag volgde een eerste gesprek van bijna anderhalf uur. Woensdag liet het presidium al weten de reputatieschade van Voortman te betreuren. Dezelfde avond volgde nog weer overleg tussen beide hoofdrolspelers. Vrijdag bleek na ruim vier uur overleg dat ze een punt achter de affaire zetten.



Van Miltenburg zei vrijdagmiddag dat er met reden lang is gesproken en dat de twee 'niet hebben zitten dominoën'. Ze vindt niet dat ze echt iets fout heeft gedaan, maar alleen dat ze te weinig oog had voor de problemen van Voortman. 'Dat is ook pijnlijk voor mezelf om te constateren. Ik heb hier veel van geleerd, geloof me.' Voortman vindt dat op haar beurt weer 'echt heel erg goed' van de voorzitter en is 'heel erg tevreden' met de uitkomst. 'Ik kan nu ook weer verder.'

Van Miltenburg: 'niet aan aftreden gedacht'



Van Miltenburg zei ook dat het geen moment in haar is opgekomen om af te treden. In het presidium is dat volgens haar ook niet aan de orde geweest. Er is veel kritiek op haar functioneren. 'Of ik voldoende gezag heb moet beantwoord worden door anderen', aldus Van Miltenburg.

Het zoveelste incident

Het was niet de eerste keer dat Van Miltenburg in de problemen kwam. Vers in het geheugen ligt het 'Much ado about nothing', dat ze eruit flapte bij een hoofdelijke stemming over een motie. 'Een hoop heisa om niks', zei ze dus eigenlijk. Verbijstering veroorzaakte ze bij de overhandiging van een onderzoeksrapport over ICT: 'Ik moest even googelen wat ICT betekent.'



Het leek al kort na haar aantreden niet zo lekker te zitten tussen de Kamer en de voorzitter. Ze zat er in 2012 nog maar net of ze riep al irritaties op met haar moeizame manier van voorzitten. Ze werd opgeroepen tot meer flexibiliteit.

December 2012 jaar deed ze vlak voor het reces de wenkbrauwen fronsen toen ze D66-Kamerlid Steven van Weyenberg de mond snoerde.

In het voorjaar van 2013 verliet ze geëmotioneerd de Kamer nadat CDA-leider Sybrand van Haersma Buma haar van partijdigheid had beschuldigd.

Later ontstond ophef toen ze gehoor leek te willen geven aan de wens van de PVV de koran van haar tafel in de Kamer te halen. Dat ze niet ingreep toen PVV-leider Geert Wilders zijn D66-collega Alexander Pechtold een 'zielig, miezerig en hypocriet mannetje' noemde, maakte ook de tongen los.

December vorig jaar uitten fractievoorzitters in de Volkskrant anoniem zware kritiek op Van Miltenburg. Volgens de krant zitten zeker acht fracties met haar in de maag. Een van de fractievoorzitters vindt de functie een maatje te groot voor haar. 'Als het kabinet valt, is dit probleem ook opgelost. Maar als het kabinet nog drie jaar blijft zitten? Dan blijft zij ook, dat is echt te lang. Dat is niet in het belang van de politiek.'