GGD's voeren vaccinatietempo op: maximaal 242.000 prikken per week

Dat blijkt uit navraag van Omroep Gelderland bij de verschillende GGD's. GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft nu acht locaties waar zeven dagen per week en twaalf uur per dag gevaccineerd wordt. Midden en Zuid beschikken elk over vijf locaties waar dit gebeurt.

Met respectievelijk 43.000, 35.000 en 30.000 prikken per week ligt de priksnelheid al flink hoger dan afgelopen maanden, maar de komende weken zal dat in elke regio vermoedelijk meer dan verdubbelen. Alles is natuurlijk afhankelijk van de opkomst en de leveringen, maar de capaciteit is er.

Grootste vaccinatiecampagne ooit

Het is, zo geven de GGD's aan, de grootste vaccinatiecampagne die ze ooit hebben moeten uitvoeren. Omdat er deze maand naar verwachting veel meer vaccins worden geleverd dan de afgelopen maanden heeft demissionair minister Hugo de Jonge de GGD's gevraagd zich klaar te maken voor een enorme tempoversnelling. Met de in totaal achttien locaties en de vele honderden medewerkers zijn ze er in Gelderland in ieder geval klaar voor.

Het is voor de GGD's een gigantische logistieke operatie. Er is op alle locaties niet alleen voldoende ruimte nodig om op veilige afstand veel mensen tegelijk te kunnen laten vaccineren, er moet ook extra ruimte zijn voor artsen, verpleegkundigen, EHBO-medewerkers en administratief personeel.

Defensie schiet te hulp

De grootste priklocaties in Gelderland zijn in Tiel en Arnhem. In de Gelderse hoofdstad is op sportpark Molenbeke zelfs een heuse XL vaccinatie-locatie ingericht. Daar hopen ze op het hoogtepunt zo'n 4000 prikken per dag te zetten. Omdat ze het onder meer op die locatie, maar ook in Barneveld, niet helemaal zelf kunnen bolwerken, prikken daar sinds deze week ook medewerkers van defensie mee.

Het gaat om 16 militairen van de Oranjekazerne in Schaarsbergen. Ze zijn speciaal voor hun nieuwe taak opgeleid. Dat betekent dat ze in één dag hebben leren prikken. "Het is geen hogere wiskunde, hoor", zegt één van hen die op Molenbeke vaccins zet. De man is blij dat hij op de prikpost mag meehelpen. "Ja, want daar ben je militair voor geworden. Om mensen te helpen. Ik ben heel blij dat ik mijn steentje kan bijdragen in het terugdringen van het coronavirus."

Marcouch en Bril krijgen vaccin

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem en Henk Bril van de GGD Gelderland-Midden lieten zich maandag aan het eind van de middag door militairen vaccineren op Molenbeke. "Is het al gebeurd?", zegt Marcouch nadat hij is ingeënt. "Met alle vertrouwen heb ik dit laten doen. Het is heel belangrijk dat we ons laten vaccineren. Je ziet hoe het gebeurt hier: heel professioneel en met heel voorzorg, liefde en betrokkenheid. Ik raad het iedereen aan."

Henk Bril voelde de prik niet. "Ik heb zelfs even opzij gekeken en gevraagd of hij al begonnen was." Hij is erg blij dat de militairen komen helpen: "Het is erg fijn dat ze er zijn." In de andere Gelderse GGD-regio's is de extra hulp van defensie niet nodig, want daar hebben ze voldoende handen beschikbaar.

